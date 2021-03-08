سعيد توفيق: أزمتنا فى تيار دينى يعادى الفكر ولا يعرف سوى التكفير (حوار)

■ استعدت فى كتابك «الخاطرات.. سيرة ذاتية فلسفية» سيرة الرواد من المفكرين منذ أحمد لطفى السيد حتى فؤاد زكريا.. فى ظنك لماذا لم تتكرر تلك الأسماء؟

■ متى تنزل الفلسفة من برجها العاجى كى تصل بما تريده إلى عامة الناس؟

■ ترى أن الخطاب لا بد أن تتخلله شتى مناحى المعرفة من الفلسفة والسياسة والدين والاجتماعيات.. لماذا اقتصر الخطاب فى مصر على الدينى فقط؟

■ تتحدث كثيرًا عن الفلاسفة الألمان والأوروبيين كأنك كنت تسكن معهم.. فإلى أى مدى يمكن الحديث عن انتقال وتبادل المعرفة بين الشرق والغرب؟

■ هل أسهم الفلاسفة العرب فى تطوير شعوبهم وأفكارهم والذهاب بهم نحو مستقبل أفضل؟

■ وصفت من يروج بأن أغانى المهرجات تعبير عن الواقع بأنه مضلِل.. لماذا؟

■ تعمل الحكومة منذ سنوات على مشروعات عدة، أبرزها تطوير العشوائيات، وقد قطعت شوطًا فى ذلك، واتجهت حاليًا نحو مشروع تطوير الريف، كيف ترى الأمر من وجهة نظرك؟

■ ما دور الفلسفة فى وضع استراتيجيات المستقبل؟ وكيف تخدم الدراسات الفلسفية التنمية؟

■ منذ توليت مهمة المجلس الأعلى للثقافة اجتهدت لضرب «الشللية» وفتح الباب للجميع، هل نجحت فى ذلك؟ وكيف يمكن التخلص من انتهازيى الوسط الثقافى فى مصر؟

■ التطرف الثقافى أو النقدى.. هل هو ابن البيئة أم ظاهرة إنسانية عامة؟ ولماذا برأيك لم نتخلص حتى الآن من ثقافة عدم قبول الاختلاف؟

■ هل أسهم المثقف فى تهميش دوره بالمجتمع؟

لو طلب منك وضع خطة للنهوض بالثقافة فى مصر، فما الاستراتيجية الناجزة فى نظرك؟

ينظر كثيرون للفلسفة على اعتبار أنها «كلام فى الخيال»، وبعيدة عن قضايا الواقع، بل يتم تصدير ذلك للناس بشكل متكرر، حتى لا يفكرون ويتأملون أحوالهم، معتبرين أن الفلسفة «معقدة»، لكن المفكر الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال، يؤكد أن الفلسفة، منذ زمن بعيد، معنية بالواقع وبمشكلات الإنسان. وأوضح «توفيق» أن الواقع الإنسانى أصبح، الآن، هو المهمة الرئيسة فى الفلسفة الراهنة، عبر انشغالها بمشكلات الحياة العملية، سواء فى مجال الأخلاق، مثل: فلسفة أخلاق البيئة والطب والتكنولجيا، أو حتى فى مجال الفن والسياسة. عن هذه الرؤية والعديد من القضايا الشائكة، مثل التطرف والتعليم والترجمة والتنمية ومستقبل الثقافة، يدور الحوار التالى مع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.- أظن أنك تسأل عن أن حياتنا الثقافية، الآن، لم تعد حافلة بمثل هذا النوع من المفكرين، تلك حقيقة أعرفها وأتعذب بها، ولذلك صوَّرتها فى كتابى: «الخاطرات»، وفيما أكتبه، الآن، من خلال صورة رمزية موحية تجسد حقيقة ما أعانيه من حسرة على ما آلت إليه حياتنا الثقافية عمومًا.فما من مرة دخلت فيها إلى مكاتب أحد كبار المسئولين فى أى عمادة من عمادات الكليات أو مؤسسة من المؤسسات، إلا وجدت لوحة تشمل صور كل من شغلوا رئاسة المؤسسة. كان بصرى يجول عبر الصور راجعًا إلى أوائلها، لأتوقف عند الصور باللون الأبيض والأسود، التى كانت تبدو فى عينى ساطعة مبهرة، بينما الصور الملونة التى تجسد عصرًا لاحقًا كانت تبدو فى عينى باهتة.من النادر أن أجد صورة ملونة يُعتد بصاحبها، إلا من رحم ربى، وحتى فى هذه الحالة تبدو صورة صاحبها وكأنها نتوء شاذ، يكتنفها البهتان من حواليها، حتى يكاد يحجب ضوءها، وكأنها جاءت بالخطأ فى غير موضعها الذى يليق بها. هذا ستجده فى كل مؤسسة.أما سؤالك عن السبب فى ذلك، فالإجابة ببساطة أن هؤلاء الأولين كانوا نتاجًا لسياق تتوافر فيه الشروط المؤهلة للإبداع فى الفكر والفن والعلم أيضًا، وأول هذه الشروط هى جودة التعليم نفسه، وحرية الفكر والإبداع، باعتبار أن ذلك كله من الأولويات، ومن دون ذلك لا ينبغى أن نتوقع نهضة فى أى مجال، ولهذا، فليس من قبيل الصدفة أن أحمد لطفى السيد وأمثاله فى مجاله كانوا مجايلين لأقرانهم فى الفنون والعلوم.- يُقال إن سقراط هو أول من أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، فجعلها بحثًا فى الإنسان بعد أن كانت بحثًا فى الكون والطبيعة، فالحقيقة أن الفلسفة منذ زمن بعيد كانت معنية بالواقع وبمشكلات الإنسان، لكن هذا الواقع الإنسانى أصبح، الآن، هو المهمة الرئيسة فى الفلسفة الراهنة. فالفلسفة، الآن، تنشغل بمشكلات الحياة العملية، سواء فى مجال الأخلاق، مثل: فلسفة أخلاق البيئة والطب والتكنولجيا، إلخ، أو حتى فى مجال الفن والسياسة، وغير ذلك من المجالات. والحقيقة أننى أؤمن بأن ميدان الفلسفة الحقيقى، الجدير بالاهتمام، هو فلسفة الحياة، أعنى الفلسفة التى تسعى إلى تحسين فهمنا للحياة، ومن ثم الأخلاق والفن، أما المنطق ومناهج البحث الفلسفى، فهى ليست سوى أدوات فى خدمة هذه الفلسفة، أى فى خدمة توصيلها إلى الآخرين.- الآفة الكبرى التى حلت بمصر- مثلما حلت بغيرها فى كثير من البلدان المتخلفة فى العالم الإسلامى- هى سيادة تيار دينى بغيض معاد للتأويل فى سائر أنواع الخطاب، ومن ثم فهو تيار معاد للفكر والفن والإبداع فى عمومه.. خطاب لا يعرف سوى التكفير أو- على الأقل- لا يعرف سوى سلطة النهى والزجر والعقاب.تنامى هذا التيار مع تراجع حقبة التنوير فى مصر التى تنامت تدريجيًّا منذ بدايات القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين تقريبًا، هذا الحال أمر طبيعى، لأنه يشبه قوانين الطبيعة: فعندما يتراجع التعليم، ومن ثم الثقافة والإبداع، فلا بد أن يحل محل ذلك الجهالة والانحطاط، وأن يحل محل ذلك كله تيار دينى بغيض مفلس، لا يملك أن يصنع شيئًا من أجل حياتنا سوى البغض والكراهية والنفور والتحريم.تيار لا يملك شيئًا فى مواجهة العالم الذى يتطور من حوله بسرعة مذهلة حتى يكاد أن يسحقه تحت عجلات تقدمه، فهو لا يملك سوى أن يتشرنق حول نفسه، متصورًا أن خيوطه الهشة التى يصطنعها يمكن أن تحميه من عجلات القطار الساحقة التى تسير بسرعة مذهلة، بينما هو لا يزال خطابًا ذاهلًا عما يجرى من حوله، قانعًا بشرنقته التى يقبع داخلها فى حالة من الطمأنينة الهشة.- مثلما أن اليونانيين القدماء كانوا أساتذة الفلسفة فى العالم، فإن الألمان هم أساتذة الفلسفة الحديثة والمعاصرة، مثلما هم أيضًا أساتذة الموسيقى الكلاسيكية، يأتى بعدهم الفرنسيون وغيرهم من الأوروبيين، وربما يرجع هذا إلى أن تكوين العقل الألمانى يميل إلى التجريد، أى إلى الأفكار والتصورات الكلية العامة. ولهذا فقد تأثرت بقوة بالفلاسفة الألمان بدءًا من كانط، ومرورًا بهيجل وشوبنهاور ونيتشه، وحتى هيدجر وجادامر.لقد أسهم كل هؤلاء فى تشكيل عقلى ووجدانى، وعلى رأسهم شوبنهاور «فيلسوف الحياة»، وهيدجر «فيلسوف الوجود»، لكن يظل شوبنهاور بوجه خاص هو الأثير عندى، لأنه فيلسوف الحياة على الأصالة، الذى يجسد الأفكار والرؤى الفلسفية العامة فى تفاصيل الحياة الجزئية، ولهذا كان ملهمًا للفنانين والأدباء، ويكفى أن أقول إن ترجمتى كتابه الرئيس: «العالم إرادة وتمثلًا»- الذى ستصدر قريبًا ترجمتى للمجلد الثانى منه- هو الكتاب نفسه الذى أذهل الفيلسوف الكبير نيتشه حتى إنه قال إنه قد شعر بالدوار العقلى لمدة تسع سنوات بعد قراءته هذا الكتاب.- إذا كنت تقصد فلاسفة العرب القدامى فى مرحلة الحضارة العربية، فهؤلاء قد أسهموا مع العلماء وغيرهم فى صنع هذه الحضارة، ولكننا لا يمكن أن نكرر أقوالهم، لأنها كانت نتاج عصرهم، وإنما يمكننا أن نحاول استدعاء الشروط الحضارية التى أسهمت فى نشأة إبداعهم، وأولها حرية الفكر والإبداع، بل التشجيع على هذا الفكر والإبداع. أما الفلسفة العربية المعاصرة، فلا تزال منشغلة أو منحصرة فى مجال السؤال التقليدى عن««التراث والتجديد» و«الأصالة والمعاصرة»، وهى ثنائيات آن لنا أن نتجاوزها.- من الخطأ، بل من التضليل، أن نساوى بين ما يسمى «أغانى المهرجانات» و«الأغانى الشعبية»، فالأولى لا علاقة لها بالفن شكلًا وموضوعًا، وهى النظير الموضوعى لما يسمى «أفلام المقاولات»، ومن أسف أن هناك قولًا يجرى على ألسنة بعض النقاد فى أيامنا هذه بأن هذا النوع من الانحطاط باسم الفن هو تعبير عن الواقع وتجسيد له، ولذلك تراهم يرددون عبارة ممجوجة، وهى أن «الواقع فى حياتنا يسبق الفن»، أى أنه يحدث فيه ما هو أكثر مما يصوره هذا الفن.ومثل هذا القول يدعو إلى التحسر على حال النقد والوعى الفنى والجمالى فى بلدنا، لأنه يتصور- أو يريد أن يصوِّر للناس- أن الفن هو آلة تسجيل لأحداث تجرى فى الواقع، ويُغفل أن الفن يسمو بالواقع، بل ينقده ويرفضه أحيانًا، بما ينطوى عليه من طابع ثورى، وبما ينطوى عليه من حلم وخيال، فمثل هذه الأقوال هى محاولات لتبرير هذا الانحطاط باسم الفن، أما تفسير نواحى هذا الانحطاط تفسيرًا علميًّا، فتلك مسألة يطول شرحها.- كل هذه المشروعات بالغة الأهمية، والجهود المبذولة فيها كبيرة تستحق الإشادة والتقدير، ولكن يجب أن يواكب ذلك اهتمام بارتقاء الوعى الإنسانى الذى يسهم فى جودة الحياة، فعلى سبيل المثال: لا بد من الارتقاء بوعى الناس الذى سيغير من أسلوب معيشتهم وحياتهم.- الرأى عندى فى عبارة موجزة: أن الفلسفة تسهم فى ارتقاء الوعى، بما فى ذلك الوعى الدينى والتاريخى والسياسى والفنى والجمالى، ولا يمكن تحقيق أى نهضة دون الارتقاء بهذا الوعى، فالفلسفة لا تضع استراتيجيات بالمعنى المباشر؛ ولكنها تغير وعى الناس الذى يغير بدوره من وضع عالمهم وحياتهم، فالعالم- كما يقول هيجل- لا يتغير بذاته، وإنما وعى الناس هو الذى يُغيّر عالمهم، ولهذا السبب نفسه يمكننا القول بأن الحضارة فى كل عصر كانت نتاجًا لوعى الناس العلمى والفلسفى والدينى والجمالى فى فترة تاريخية ما.- «الشللية» آفة فى حياتنا الثقافية يطول شرح أسبابها، ولكنها ضد طبيعة الثقافة وطبيعة أى مثقف حقيقى، لأن المثقف الحقيقى يجب أن يكون «مستقلًا» بالضرورة، أعنى لا يمكن أن يكون تابعًا لجماعة تقوم على المصالح والمنافع الشخصية، فهو يمكن أن ينتمى فقط إلى جماعة فكرية أو علمية، وأنا لا أُذكّى نفسى على أحد، ولكن يعرف الجميع أننى لم أغلق باب مكتبى فى وجه أحد فى أى وقت، ولهذا كان يأتى إلى مكتبى بعض بسطاء وعوام الناس من الأقاليم يعرضون علىّ بعض محاولاتهم الإبداعية لعلى أساعدهم بأى شكل ما.أما عن سؤالك عن كيفية التخلص من «الانتهازيين» فى الوسط الثقافى، فأقول لك إن هذا لا يرتبط بوجود شخص مثلى، لأن الأشخاص يرحلون وتبقى المنظومة الثقافية، التغيير يبدأ دائمًا من تراكم منظومة ما تعيد تأسيس العلاقة بين المثقف والسلطة أو المسئول.. تراكم هذه المنظومة هو الذى يؤدى إلى إفراز المسئول المثقف والمثقفين الحقيقيين.- بالإضافة إلى حالات التطرف الخاصة بكل بيئة حاضنة له، لا بد أن نعترف بأن الأوضاع العالمية الراهنة منذ عقود عديدة قد أسهمت فى خلق هذه البيئات الحاضنة للتطرف فى المناطق الهشة والضعيفة من العالم.من ذلك- على سبيل المثال- أن ظواهر العولمة قد شكلت تحديًّا للدول الهشة الضعيفة الذى لم تجد شعوبها ملجأً أو ملاذًا يحميها من القوى التى تسحقها من الخارج من دون حكومات قوية تحميها من الداخل، ولهذا لجأت شعوب هذه الدول الهشة المتشرذمة إلى محاولة الاحتماء أو الاختباء داخل العرق أو الدين، وبذلك تنشأ لغة أو خطاب متعصب أو عصابى يفتقر إلى لغة الحوار، فليس هناك سوى العنف والعنف المضاد فى ظل تراجع ثقافى وحضارى لا يعرف لغة الحوار، ولا يجد سوى العنف وسيلةً لمواجهة العنف المضاد أو الضغط الواقع عليه من الخارج.- المثقف المحسوب على الشأن الثقافى مغلوب على أمره، فهو نتاج الأوضاع السياسية والاجتماعية، ولكن المثقف الحقيقى هو بالضرورة له دور فى التنوير، بمعنى الإسهام فى تغيير وعى الناس بالحياة الجديرة بأن تُعاش، سواء كان ذلك من خلال الفسلفة أو الفن أو العلم.- التعليم، ثم التعليم، ثم التعليم، وبعد ذلك يأتى أى شىء آخر، بشرط ألا نفهم التعليم بالمعنى الذى يقتصر على المعرفة التكنولوجية وسد حاجات سوق العمل فى هذا المجال، ويقلل فى الوقت ذاته من شأن العلوم النظرية، لأن هذا هو أحط أنواع التعليم، حسب الدراسات المعاصرة فى مجال التربية والتعليم، كما أفصحت عن ذلك فى إحدى دراساتى، فالتعليم ينبغى أن يتسع لكل شىء، وفى المقام الأول لما يؤسس «علوم الروح» كما يسميها الألمان، أى العلوم التى تؤسس الوعى، وينبغى أن ندرك أيضًا أن «التكنولوجيا» نفسها ليست علمًا قائمًا بذاته، بل هى نتاج للتطور فى العلوم النظرية الرياضية والفيزيائية.