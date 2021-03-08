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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ملوك الدراما.. 4 مسلسلات «15 حلقة» على خريطة «المتحدة» فى رمضان

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:24 م
بين السما والأرض
بين السما والأرض
محمد قدرى
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استقرت شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، وشركة «سينرجى» للإنتاج الفنى للمنتج تامر مرسى، على الشكل النهائى للخريطة الدرامية فى الموسم الرمضانى المقبل، بعدما أوشك عدد من صناع الأعمال الدرامية على الانتهاء من تصوير أعمالهم بشكل كامل استعدادًا لهذا الموسم. وتشهد خريطة هذا العام تجربة جديدة، وسط سعى «المتحدة» للخروج من أزمة المط والتطويل التى تسببت فى انتقادات كثيرة لعدد من المسلسلات المكونة من ٣٠ حلقة، ما جعلها تُقدِم على طرح ٤ مسلسلات من نوعية الـ١٥ حلقة، على أن يعرض اثنان منها حتى منتصف الشهر الكريم، ويستكمل العملان الآخران النصف الثانى من الموسم.

«بين السما والأرض».. عمل جماعى يُعيد تقديم رائعة أديب نوبل
من خلال قصة الأديب العالمى نجيب محفوظ، يسعى المنتج تامر مرسى لإعادة تقديم فكرة الفيلم الشهير «بين السما والأرض» فى مسلسل درامى من ١٥ حلقة، يتطرق بشكل مكثف لطبيعة كل شخصية وخلفياتها، ويكشف أسرار التفاعل بين الشخصيات داخل «أسانسير» تعلق به المجموعة لفترة من الوقت.
ويستمر فريق العمل حاليًا فى تنفيذ خطة التصوير، المقرر الانتهاء منها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، مع عرض العمل فى النصف الأول من الموسم.
ويشارك فى بطولة «بين السما والأرض» عدد كبير من النجوم، على رأسهم: هانى سلامة ويسرا اللوزى ودرة وسوسن بدر وأحمد بدير، بالإضافة إلى نجلاء بدر التى ينتظر طاقم العمل تعافيها التام من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، لاستكمال المشاهد الجماعية فى المسلسل الذى يخرجه ماندو العدل، من سيناريو إسلام حافظ.
«أحسن أب».. كوميديا عائلية من بطولة على ربيع وأحمد فتحى
فى نوعية الكوميديا، تطرح «المتحدة» كوميديا عائلية من ١٥ حلقة، من بطولة الفنان على ربيع، تحت اسم «أحسن أب»، الذى تم الاستقرار عليه مؤخرًا والتخلى عن الاسم المبدئى «الأب المثالى».
ويتناول المسلسل الذى بدأ الترويج له عبر نشر بوستره الرسمى- علاقة الآباء بالأبناء على مدار ٣ أجيال، ويكشف عبر المواقف المختلفة حقيقة الأب المثالى والمشكلات التى يعانى منها الآباء بسبب أبنائهم.
ودخل النجم الشاب على ربيع معسكرًا مغلقًا للانتهاء من التصوير فى أسرع وقت، ضمن خطة مخرج العمل «معتز التونى» للانتهاء من التنفيذ وفقًا للجدول الزمنى، لضمان عرض العمل خلال الشهر الكريم.
والمسلسل من تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى، ويشارك فى بطولته: أحمد فتحى وسامى مغاورى وكارولين عزمى، ويجرى التعاقد حاليًا مع عدد من نجوم الكوميديا للمشاركة فى بطولته.
«المدينة».. تجربة جديدة تجمع دنيا سمير مع هشام جمال
تعود النجمة دنيا سمير غانم إلى الموسم الدرامى الرمضانى، بعد غياب العام الماضى، من خلال مسلسل «المدينة»، الذى تتعاون فيه مع شركتى «سينرجى»، و«روزناما» للمنتج هشام جمال.
وبدأ الإعداد للعمل الجديد، الذى يُقدم فى ١٥ حلقة فقط، منذ عدة أشهر، خاصة أنه يعد تجربة جديدة يخوض فيها المنتج هشام جمال تجربتى التأليف والإخراج، من خلال مسلسل كوميدى يحمل الطابعين الغنائى والاستعراضى.
ويستعين العمل بعدد كبير من ضيوف الشرف على مدار حلقاته، كما يشارك فى بطولته: النجمة دلال عبدالعزيز وعمرو وهبة وشيماء سيف ومحمد أوتاكا، ويعرض بالتبادل مع مسلسل «أحسن أب»، على قنوات «المتحدة» خلال الشهر الكريم.
«كوفيد 25».. يوسف الشريف فى دراما تخيلية عن الفيروسات
يقدم النجم يوسف الشريف، من خلال مسلسله الجديد «كوفيد ٢٥»، تجربة تخيلية عن تحورات فيروس «كورونا»، بعد سنوات من الآن، فى إطار فكرة الحروب العلمية واستخدام الفيروسات واللقاحات لتحقيق أهداف سياسية.
ويستمر طاقم العمل فى تصوير أحداث المسلسل داخل ديكور المجمع الطبى فى مدينة السينما، ومن المقرر أن ينتهى التصوير خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المقبل، على أن يعرض فى النصف الثانى منه.
ويشارك فى بطولة العمل كل من أحمد صلاح حسنى، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وصفاء الطوخى، وراندا البحيرى، ورحاب عرفة، والمسلسل من تأليف إنجى علاء، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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