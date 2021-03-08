السبت.. رباب كساب توقع «على جبل يشكر» ببيت فاطم

يستضيف بيت فاطم حفل توقيع رواية "على جبل يشكر" للروائية رباب كساب، وذلك في السابعة من مساء السبت المقبل.ورواية "على جبل يشكر" صدرت عن دار النسيم للنشر، والتي تسرد تفاصيل العربي الذى جاء إلى مصر وسكن أعلى الربوة فسُمّي الجبل باسمه، وتروي تفاصيل عن أحمد بن طولون وبيت الكريتيلية، عن الشوارع وتاريخها وأساطيرها والأرواح الحائرة والقلوب القلقة عن المحبَّة والخذلان.الروائية رباب كساب صدر لها 4 روايات: "قفص اسمه أنا"، "مسرودة"، "الفصول الثلاثة"، و"فستان فرح"، ومجموعة قصصة وحيدة: "بيضاء عاجية وسوداء أبنوسية".