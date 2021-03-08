ضبط 8 مخالفات تموينية في حملة بمدينة إسنا
الإثنين 08/مارس/2021 - 10:18 م
هدى الأميرطباعة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بناء على تعليمات إبراهيم نصير رئيس المركز حملة مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع شرطة المسطحات والبيئة والطب البيطري والسلامة الصحية وإدارة تموين اسنا وإدارة شئون البيئة، وإدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة الإشغالات وإدارة تفتيش الأغذية.
وأسفرت الحملة التي استهدفت شارع الزهراء وجسر السيالة ومنطقة القرية والقرايا بإسنا عن ضبط ٨ مخالفات تموينية.
وتم ضبط ٣ منشآت تدار بدون ترخيص للبيئة، وتم إعدام ٦ لتر عصائر و٩٥ علبة بسكوت غير صالحة للاستخدام وتم تحرير ٤ محاضر اشغال طريق، كما تم تحرير ١٠ محاضر عدم إرتداء كمامة.
شارك بالحملة كل من عبد الرحيم عبد الدايم طايع نائب رئيس المركز، والنقيب جمال خيري رئيس وحدة شرطة المسطحات، والدكتور يوحنا مسؤل الطب البيطري ، ومنتصر بالله مسؤل إدارة التموين.
وأسفرت الحملة التي استهدفت شارع الزهراء وجسر السيالة ومنطقة القرية والقرايا بإسنا عن ضبط ٨ مخالفات تموينية.
وتم ضبط ٣ منشآت تدار بدون ترخيص للبيئة، وتم إعدام ٦ لتر عصائر و٩٥ علبة بسكوت غير صالحة للاستخدام وتم تحرير ٤ محاضر اشغال طريق، كما تم تحرير ١٠ محاضر عدم إرتداء كمامة.
شارك بالحملة كل من عبد الرحيم عبد الدايم طايع نائب رئيس المركز، والنقيب جمال خيري رئيس وحدة شرطة المسطحات، والدكتور يوحنا مسؤل الطب البيطري ، ومنتصر بالله مسؤل إدارة التموين.