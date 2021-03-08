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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 8 مخالفات تموينية في حملة بمدينة إسنا

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:18 م
مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
هدى الأمير
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بناء على تعليمات إبراهيم نصير رئيس المركز حملة مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع شرطة المسطحات والبيئة والطب البيطري والسلامة الصحية وإدارة تموين اسنا وإدارة شئون البيئة، وإدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة الإشغالات وإدارة تفتيش الأغذية.
وأسفرت الحملة التي استهدفت شارع الزهراء وجسر السيالة ومنطقة القرية والقرايا بإسنا عن ضبط ٨ مخالفات تموينية.
وتم ضبط ٣ منشآت تدار بدون ترخيص للبيئة، وتم إعدام ٦ لتر عصائر و٩٥ علبة بسكوت غير صالحة للاستخدام وتم تحرير ٤ محاضر اشغال طريق، كما تم تحرير ١٠ محاضر عدم إرتداء كمامة.

شارك بالحملة كل من عبد الرحيم عبد الدايم طايع نائب رئيس المركز، والنقيب جمال خيري رئيس وحدة شرطة المسطحات، والدكتور يوحنا مسؤل الطب البيطري ، ومنتصر بالله مسؤل إدارة التموين.

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