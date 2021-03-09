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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«غرام أم انتقام».. هل يثأر «هاري» لوالدته الأميرة ديانا؟

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:20 ص
هاري
هاري
آية حسني
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«لا أريد أن أخوض اللعبة التي مرت بها والدتي.. فأنا أتذكر كل شيء».. بتلك الكلمات ظهر الأمير هاري في أول لقاء له عام 2019 بعد قرار تخليه هو وزوجته عن مناصبهما كعضوين كبيرين في الأسرة الملكية البريطانية سعيًا لاستقلال مادي.

ليكشف الابن الثاني والمدلل لوالدته أميرة القلوب «كما يصفه الكثير»، بأنه يعرف أن وفاة الأميرة ديانا لم يكن محض صدفة، وأنها عانيت الكثير في هذا القصر الملكي، مما يطرح تساؤلات حول كون هاري بحث عن والدته في تمرد ميجان، أو أنه يسعى للانتقام لأميرة القلوب من قصر بيكنجهام.

من هو الأمير هاري
الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد، المعروف باسم الأمير هاري، مواليد عام 1984، هو ثاني أبناء ولي العهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، يعتبر السادس في ترتيب عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام وأبناء أخيه الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

قام هاري بإطلاق ألعاب انفيكتاس في عام 2014، ولا يزال راعي المؤسسة الخاصة بها، ويقوم أيضًا برعاية العديد من المنظمات الأخرى، بما في ذلك منظمة هالو ترست، وماراثون لندن الخيري، ومؤسسة المشي مع الجرحى.

وقع الطلاق بين والديه في عام 1996، وكان متعلق كثيرًا بالأميرة ديانا، التي توفيت في حادث سير بعد الطلاق بعام، وتأثر هاري وقتها كثيرا بالحادث الأليم.

يعتبر الكثير بأنه الأقرب لشخصية والدته، إذ يكره الإلتزام بقواعد وقوانين القصر الملكي، ويميل لعيش حياته دون قيود.
كما أن علاقته بوالدته لم تكن على وفاق على مدار حياته، حتى وصلت في الوقت الحالي لتوقف الأمير تشارليز بالرد على هاري، بسبب تخلي الأخير عن مناصبه الملكية.

زواجه من ميجان ماركل
في 19 مايو 2018 تزوج من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، منحته جدته الملكة إليزابيث الثانية، قبل ساعات من حفل الزفاف، ألقاب دوق ساسكس وإيرل دمبارتون وبارون كيلكيل، وكلها من ألقاب النبلاء بالمملكة المتحدة.
انجبا طفلهما الأول في يوم 6 مايو 2019، ارتشي ماونتباتن ويندسور. من ثم اتخذ الزوجان قرارًا نهائيًا، بعد أشهر من التفكير والنقاشات، بعدم الدخول في لعبة الأضواء والصحافة، بعد ما مرا به منذ خروجهما للعلن حتى اللحظة.

ذكرى مقتل والدته لازالت حاضرة
في تقرير لرويترز، نقلت الوكالة تصريحات للأمير هاري يقول فيها إنه لا يريد تكرار سيناريو ما حصل مع والدته الأميرة ديانا، وأن ذكرى مقتلها قبل أكثر من عقدين ما زالت حاضرة وحية في ذاكرته، ولا يريد أن يجبر على "خوض اللعبة" مع الإعلام الذي يعتقد هاري أنه كان السبب بخسارته لأمه.

لماذا وصف بقلة الذكاء وضعف الشخصية
صرحت الكاتبة البريطانية وكاتبة السير الذاتية الملكية، كولين كامبل، أن معدل ذكاء الأمير هاري أقل كثيرًا من ميجان ماركل، كما أنه حريص على إرضاء زوجته.

قالت إن الدوق، البالغ من العمر 35 عامًا، ودوقة ساسكس ذات الـ 38 عامًا، اللذان يعيشان حاليًا مع ابنهما أرشي في لوس أنجلوس، لكن ميجان تتولى التحكم في الأمور كافة، حيث إن زوجها ضغيف الشخصية وذكاءه محدود مقارنة بها.

في يوليو الماضي، صدر كتاب جديد عن العائلة الملكية البريطانية بعنوان "Royal At War"، والذى كشف عن حالة القلق الكبيرة التى سيطرت على أفراد العائلة من اندفاع الأمير هارى للزواج من ميغان ماركل حتى أن زوجة شقيقه كيت ميدلتون، أخذته جانبًا لتحذيره، كما زعم الكتاب الجديد الذى أحدث ضجة هائلة.

واعتبر المؤلفان أن الأمير هارى انجذب إلى ثقة زوجته المستقبلية، والتزامها، وقيادتها وطموحها، لأنه "دون وعى كان يبحث عن شخصية لتحل محل الأم التى مزقته بشدة فى سن الضعف"، كما أن هاري بحث خلالها عن الاميرة ديانا الباحثة عن الحرية.

إلا أن قصة هارى وميجان ربما تحمل بعدا مختلفا، يمثل تطورا كبيرا، إذا ما قورن بقصة ديانا، وهو أن ميجان لم تخرج وحدها من القصر، على غرار أميرة القلوب، كما اعتاد قطاع كبير من محبيها على تسميتها بهذا اللقب، وإنما قررت الخروج بصحبة زوجها الأمير، حفيد الملكة إليزابيث، الذى ربما يثق فيها أكثر من ثقته بذويه، ربما لطبيعتها المختلفة عن أفراد أسرتها، فهى فتاة ذات نزعة متمردة، ظهرت بوضوح قبل زواجها منه، باعتبارها ناشطة نسوية، سبق لها وأن هاجمت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إبان حملته الرئاسية الأولى، لا تسعى غالبا لمهادنة خصومها، حتى وإن كانوا من المقربين، وعلى رأسهم والدها، والذى سبق وأن رفضت ميجان دعوته إلى زواجها، وامتد بعد ذلك فى علاقتها المتوترة مع شقيق زوجها وليام، وزوجته كيت.

ويرى مراقبون، أن هاري بتصرفاته الأخيرة يواصل سعيه للانتقام لمقتل والدته، الذي عاش سنوات طويلة يحاول كشف حقيقته، ولكن كانت تمنعه قوانين الاسرة الملكية في بريطانيا.

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