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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حقيقة تداول فيديو لسقوط طلاب من الدور الرابع بالجامعة

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:40 م
سقوط طلاب من الدور
سقوط طلاب من الدور الرابع
حسام محفوظ
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واقعة غريبة بطلها، شاب بمدينة السنبلاوين، قام بنشر فيديو على تطبيق تيك توك بسقوط طالب من الدور الرابع بجامعة المنصورة، علي خلاف الحقيقة وذلك لعمل مشاهدات عالية علي صفحته.

_ سقوط الطلاب من الدور الرابع

ظهر بالفيديو الذي تم تداول بسرعة، عدد كبير من الطلاب الجامعيين حال تدافعهم بأحد الأدوار العلوية، مما أدى إلى كسر السور الحديدي، وسقوطهم من الطابق الرابع أرضًا، وحقق 12 ألف مشاهدة خلال ساعات.

وعقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته الأجهزة الأمنية للتحري عن مصدره.

_ضبط المتهم بنشر فيديو لسقوط طالب بامريكا

بالبحث والتحري حول مصدر الفيديو تبين أن طالب بإحدى قرى السنبلاوين بمحافظة المنصورة قام بنشر الفيديو من إحدى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية على أنه بجامعة المنصورة لتحقيق مشاهدات عالية.

ألقت الأجهزة الأمنية علي الطالب الذي يبلغ من العمر 17 عاما، واعترف بنشره الفيديو على موقع تيك توك، مع علمه أنه حدث بإحدي جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه قام بالإشارة عليه كتابةً أنه بجامعة المنصورة، لتحقيق نسبة مشاهدة عالية لتحقيق مكاسب مادية.

حقيقة الفيديو تناولتها المواقع العالمية،وتبين أن 7طلاب بجامعة بوليفيا سقطوا من الطابق العلوي، بعد انكسار الدرابزين.
كما تبين أن سبب الحادث شجار بين الطلاب، وقع علي اثره تدافع بينهم مما تسبب في كسر الدرابزين الخاص بالسلم وتسبب في سقوطهم، ووفاة بعضهم ونقل الباقي للمستشفى لتلقي العلاج.

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