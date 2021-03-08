ولي العهد السعودي يستقبل ملك الأردن في الرياض

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى وصوله العاصمة الرياض.وعقد ولي العهد السعودي وملك الأردن اجتماعا في الرياض، استعرضا خلاله العلاقات الأخوية وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.وأوضحت عمان في وقت سابق اليوم أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يرافق الملك عبد الله في هذه الزيارة فيما أدى الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية، نائبًا للملك عبد الله، بحضور هيئة الوزارة.وأدانت الأردن التصعيد الخطير والمستمر من قبل جماعة الحوثي باستهداف المناطق المدنية في السعودية، مؤكدة وقوفها دائمًا إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.