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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كارينا كابورتحتفل بيوم المرأة العالمى على طريقتها الخاصة (صور)

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:03 م
كارينا كابور
كارينا كابور
سارة ساويرس
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يحتفل الكثير من الناس حول العالم كلَ بطريقته، اليوم الإثنين، بيوم المرأة العالمى، الذى يصادف 8 مارس من كل عام، تقديرًا وتكريمًا لدور المرأة في المجتمع، وبهذه المناسبة، قررت الفنانة الهندية، كارينا كابور، الاحتفال بهذا اليوم على طريقتها الخاصة.

فشاركت النجمة الهندية كارينا كابور، صورة لها مع طفلها الثاني، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام"، وعلقت على الصورة: "لايوجد شيء لا تستطيع النساء فعله اليوم، يوم سعيد للمرأة".

وظهرت كارينا كابور وهى يبدو عليها بعض ملامح الاجهاد بعد شهر من ولادتها طفلها الثاني، وقد حملت طفلها على يدها، وعلى الرغم من ذلك حرصت كابور دعم كل امرأة حول العالم، فى يومها السعيد، فحازت صورتها التى نشرتها عبر موقع "انستجرام" على إعجاب ما يقرب من مليون شخص، كما توالت عليها التعلياقت الإيجابية.

وكانت الفنانة الهندية كارينا كابور، أنجبت طفلها الثاني من زوجها الفنان سيف علي خان، الشهر الماضي، دون الإعلان عن اسمه أو هيئته، بعدما أنجبت طفلها الأول "تيمور" قبل 4 سنوات.

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