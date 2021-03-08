تعود لـ1941.. قصة صورة للأديبة مي زيادة في الإسكندرية

«ولدت في بلد، وأبي من بلد، وأمي من بلد، وسكني من بلد، وأشباح نفسي تنتقل من بلد إلى بلد، فلأي هذه البلدان أنتمي، وعن أي هذه البلدان أدافع»، هكذا قالت الكاتبة والأديبة مي زيادة عن نفسها، فهى صاحبة أشهر صالون أدبي على مستوى الوطن العربي، وكان لها دور في الدِّفاع عن حقوق المرأة، وبمطالبة المُساواة كما أنها استحقّت أن تكون رائدة من رائدات النهضة النسائية العَربية الحَديثة، حيث كانت مُتطلعة على تاريخ المرأة في الفترة التي سَبَقت سَجنها فأكثرت من الكتابة والمحاضرات والندوات؛ للمطالبة بحقوق المرأة.وفي صورة قديمة لها يعود تاريخها لعام 1941، عقب وصولها إلى الإسكندرية بصحبة كل من الأميرة زهراء حرم الأمير خالد الجزائريّ، فيلكس فارس وحرمه، الأميرة سامية حرم الأمير مُختار الجزائريّ، وذلك من اليمين إلى اليسار في هذه الصورة.وتركت مي زيادة مصر وعادت إلى لبنان بعد وفاة والدها 1929، ثم وفاة جبران خليل جبران الذي كان تربطهما علاقة حب وإعجاب بالمراسلة استمرت ما يُقارب العشرين عامًا، انتهت بوفاته في نيويورك عام 1931، وساءت حالتها النفسية ودخلت مستشفى الأمراض العقلية في العصفورية قرب بيروت، وبعد أن خرجت منه أقامت عند الأديب والمفكر اللبناني أمين الريحاني، ثم عادت إلى مصر وزارت العديد من البلدان الأوروبيّة للتخفيف عن نفسها واستقرت في مصر، حتى تُوفيت في مستشفى المُعادي في 17 أكتوبر لعام 1941، بالقاهرة، عن عمر ناهز 55 عامًا.