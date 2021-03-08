إخماد حريق داخل شركة إلكترونيات بالزمالك
الإثنين 08/مارس/2021 - 08:01 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق شركة لبيع أجهزة لاسلكية في منطقة الزمالك دون إصابات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل عقار بالطابق الثاني بمنطقة الزمالك، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 3 سيارات إطفاء، وتبين أنه داخل شركة لبيع الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات بالزمالك، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل عقار بالطابق الثاني بمنطقة الزمالك، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 3 سيارات إطفاء، وتبين أنه داخل شركة لبيع الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات بالزمالك، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.