إخماد حريق داخل شركة إلكترونيات بالزمالك

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق شركة لبيع أجهزة لاسلكية في منطقة الزمالك دون إصابات.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل عقار بالطابق الثاني بمنطقة الزمالك، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 3 سيارات إطفاء، وتبين أنه داخل شركة لبيع الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات بالزمالك، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.