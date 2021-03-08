رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرو بلبيس»: استغلال أزمة كورونا للترويج للمنتجات إلكترونيا

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:01 م
المهندس عبد الله
المهندس عبد الله الغزالي
أسماء إبراهيم
طباعة
اكد المهندس عبد الله الغزالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بلبيس الصناعية، على أهمية دور التسويق الإلكترونى في تطوير حركة التجارة المحلية.

وأضاف الغزالي، فى صريحات لـ"الدستور"، أن الاتحاد ناقش خلال اجتماع أمس مع أعضاء مجلس الإدارة آخر مستجدات إنشاء الموقع الإلكتروني، فتم الانتهاء من رفع بيانات الأعضاء بمنتاجاتهم على الموقع الإلكتروني.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري مدينة بلبيس الصناعية، أنه تم استغلال أزمة كورونا في طريقة تسويق جديدة للتخفيف من حدة الزحام، مشيرًا إلى أن الموقع سيسوق المنتجات لداخل وخارج مصر أيضا، مما يؤدي إلى زيادة منافسة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

موضوعات متعلقة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

«جابر الخواطر».. استجابة عاجلة من الرئيس السيسي لعلاج شاب معاق بالشرقية

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عبدالعزيز السيد حكما لمباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة فى الدورى

ريال بيتيس يحول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز على ألافيس 3-2 بالدورى الإسبانى

إنتر ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بالفوز على أتالانتا بهدف نظيف

ويستهام يفوز على ليدز يونايتد 2-0 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

«أنفقت عليها كل أموالها».. حكاية مديحة يسري مع الأزياء

بسبب صباح.. كواليس الخلاف بين محمد سلطان وبليغ حمدى

«أيام الحب والرعب».. حكايات سلوى بكر عن الحياة والكتابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

آن الصافى: الأمل كبير فى الأجيال الحديثة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

بعد الإعلان عن تحويلها لمسلسل.. ماذا تعرف عن «كفاح طيبة»؟

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور