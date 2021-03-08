«مستثمرو بلبيس»: استغلال أزمة كورونا للترويج للمنتجات إلكترونيا

اكد المهندس عبد الله الغزالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بلبيس الصناعية، على أهمية دور التسويق الإلكترونى في تطوير حركة التجارة المحلية.وأضاف الغزالي، فى صريحات لـ"الدستور"، أن الاتحاد ناقش خلال اجتماع أمس مع أعضاء مجلس الإدارة آخر مستجدات إنشاء الموقع الإلكتروني، فتم الانتهاء من رفع بيانات الأعضاء بمنتاجاتهم على الموقع الإلكتروني.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري مدينة بلبيس الصناعية، أنه تم استغلال أزمة كورونا في طريقة تسويق جديدة للتخفيف من حدة الزحام، مشيرًا إلى أن الموقع سيسوق المنتجات لداخل وخارج مصر أيضا، مما يؤدي إلى زيادة منافسة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.