إحالة طالب أصاب زميله بسيارته بـ«حقوق طنطا» للتحقيق

أحال الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، أحد طلاب كلية الحقوق بالفرقة الثالثة إلى التحقيق العاجل، جاء ذلك عقب ‏دخول هذا الطالب إلى مجمع الكليات بسبرباى بسيارته بالمخالفة للوائح المنظمة، ‏مما ترتب عليه إصابة أحد زملائه بالفرقة الثانية بكلية الحقوق ببعض السحجات بالوجه.>وتابع رئيس جامعة طنطا، الحالة الصحية لطالب كلية الحقوق المصاب فور نقله لمستشفى طنطا الجامعي، موجهًا بتوفير كافة سبل الرعاية للطالب، وأكدت الأشعة التشخيصية والفحوص الطبية التى أجريت سلامة الطالب تمامًا وخروجه معافا إلى منزله.