«الصحة» توجه الشكر للسيدات فى اليوم العالمى للمرأة

وجهت وزارة الصحة والسكان الشكر لكل السيدات المصريات في اليوم العالمي للمرأة، موضحة أنها استطاعت تقديم عدد من الخدمات للسيدات من خلال المبادرات الرئاسية.وأضافت الوزارة أن هذه المبادرات تمثلت في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والتي تساعد في الكشف المبكر على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج بأحدث البروتوكولات العالمية مجانًا، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بالأم والجنين وهذه المبادرة تساعد وتساند السيدات طول فترة الحمل والولادة بالمجان.وأشارت الوزارة إلى أنها تستقبل كل الاستفسارات على الخط الساخن ١٥٣٣٥ لتوفير كل المعلومات عن تفاصيل مبادرات الصحة العامة المقدمة للمواطنين.