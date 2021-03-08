باليوم العالمى للمرأة.. قائمة بخدمات مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين (إنفوجراف)

أوضحت وزارة والسكان الخدمات التي تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المبادرة تقدم خدماتها بالمجان في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفسار عن الخدمات من خلال الخط الساخن ١٥٣٣٥.ولفتت الوزارة إلى أن الخدمات تشمل قياس الطول والوزن وقياس الضغط والتهوية للسيدات الحوامل وتحليل الكشف عن الإصابة بفيروس بي ومرض الزهيري ومرض نقص المناعة والسكر.