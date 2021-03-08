ضبط المتهم بقتل شاب في قويسنا

تمكنت مباحث مركز قويسنا التابعة لمديرية أمن المنوفية بقيادة المقدم أحمد شمس رئيس المباحث، من إلقاء القبض على قاتل عاطل بكفروهب دائرة مركز قويسنا، ويدعي أ.ن.ه عاطل ومقيم عرب الرمل مركز قويسنا بسبب خلافات مالية أدت إلى التخلص من المجنى علية بطلق ناري.وترجع أحداث الواقعه عندما سادت حالة من الرعب بين أهالي كفروهب التابع لمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، عقب العثور على جثمان شاب، مقتول بطلق ناري بمنطقة جناين وزراعات، وعلى الفور قام الأهالي بإبلاغ مركز الشرطة.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال شرطة النجدة بلاغًا بالعثور على جثمان شاب، بقرية كفروهب دائرة مركز قويسنا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز بقيادة المقدم أحمد شمس لمعاينة مكان الواقعة.بالانتقال والفحص تبين في المعلومات الأولية أن الجثمان لشاب يدعى "أ، م، ع" 20 عامًا، في الصف الثاني الثانوي الصناعي، مصاب بطلق ناري أدى إلى وفاته، والعثور على جثمانه بمنطقة زراعية في جناين بقرية كفروهب، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.