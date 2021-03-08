خاص.. الزمالك يوقع «عقوبات سرية» على نجوم الفريق

قرر اللواء عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، توقيع عقوبات سرية ضخمة علي النجوم الكبار في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غير الملتزمين سلوكيا بالاعتراض علي قرارات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، أو فنيا في الملعب بعدم تنفيذ تعليمات المدرب والخطة المطلوبة.





وهدد اللواء عماد عبدالعزيز، اللاعبين الكبار في الفريق الذين افتعلوا أزمات خلال المرحلة الماضية، وعلي رأسهم أزمة الثلاثي أشرف بن شرقي ومحمود عبدالرازق شيكابالا، حازم إمام بالاعتراض علي قرار باتشيكو بالتبديل في المباريات والظهور بسلوك لايليق بلاعب كبير يلعب ضمن صفوف القلعة البيضاء، مرورا بأزمة محمد أبوجبل، حارس الفريق، وزميله محمود عبدالرحيم جنش، كما قام أبوجبل بالاعتداء علي مدربه مدحت عبدالهادي.