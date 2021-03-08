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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تمنع أنقرة بيع أسلحة لباكستان فى تصعيد أمريكى جديد

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:39 م
إبراهيم قالن
إبراهيم قالن
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في مؤشر جديد للتوتر في العلاقات الأمريكية التركية، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الولايات المتحدة الأمريكية منعت تركيا من بيع 30 مروحية تركية الصنع من طراز «أتاك» إلى باكستان، وزعم "قالن" أن تكون تلك الصفقة من نصيب السلطات الصينية.

وبحسب موقع "تركيا الآن" فقد وقعت كل من أنقرة وإسلام أباد صفقة شراء 30 مروحية هليكوبتر حربية تركية، بالإضافة إلى 4 سفن بحرية في عام 2018، وتقدر الصفقة بقيمة مليار و500 مليون دولار.

كانت أزمة قد نشبت بالأمس بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان "حرب اللافتات" لتضيف مزيدًا من تأزم العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حيث عرضت إحدى المحافظات التابعة لحزب العدالة والتنمية، لافتة مضيئة، مكتوب عليها "حب أردوغان"، وذلك ردًا على اللافتة التي عرضتها مدينة نيويورك الأسبوع الماضي، مكتوب عليها "توقف أردوغان".

وبحسب دورية "فورين بوليسي" فإن نهج تركيا العدواني للسياسة الخارجية يخلق أزمة محتملة في انتظار إدارة بايدن، وأردوغان متورط في مشكلة شرائه لنظام الدفاع الجوي «إس – 400» بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو على خلاف مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة عبر البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما تزال تركيا خاضعة للعقوبات الأمريكية ضد مشتري المعدات الدفاعية الروسية.

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