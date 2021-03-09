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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك السويس تنتهى من تحريك قضية تهرب بقيمة 22.470 مليون جنيه

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:44 ص
جمارك السويس
جمارك السويس
راندا التوني
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انتهت إدارة القضايا الجنائية والمدنية والإدارية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، برئاسة إبراهيم عامر، مدير الإدارة، من إجراءات استصدار طلب تحريك الدعوى الجنائية لقضية التهرب الجمركي رقم ۲۰٥ لسنة ۲۰۲۰ جمرك السخنة، والمقيدة برقم ۲۰۸۲ لسنة ۱۹ ۲۰ جنح عتاقة، ضد «أ.ح.ع.ح»، وذلك لقيامة بتقديم مستندات مصطنعة للجمارك للإفراج عن مشمول البيان الجمرکي رقم ۲٨٦٨٣ جمرك السخنة، والصنف طبقًا للمستندات المقدمة للجمارك عبارة عن فازات من خزف.

وعند المعاينة الفعلية للبضائع الواردة تبين وجود أصناف مخالفة وممنوعة عبارة عن ٢٦٣ كرتونة مستحضرات تجميل أنواع ومناشئ مختلفة «كريمات أساس ووجه، وأقلام ايلينر واي شادو، وأقلام روج، ومسكره، وكحل، وعلب مكياج، وعلب بودرة خدود» مناشي الصین وأمريكا وألمانيا وفرنسا وكوريا وتايلاند والإمارات، ضمن المشمول الوارد، بقصد إدخالها البلاد بطريق غير مشروع للتهرب من سداد الضرائب المستحقة، وكذا عدم استيفاء جهات العرض الرقابية، بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، مما تعد معه الواقعة جريمة تهريب جمركي طبقًا لأحكام قانون الجمارك.

وبلغ التعويض المطلوب ٢٢ مليون، و٤٧٠ ألف جنيه.

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