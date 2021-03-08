إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 29 مليونًا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة تخطى حاجز الـ29 مليون إصابة.وذكرت الجامعة وفق ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 29 مليونًا و12 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 525 ألفًا و46 شخصًا.