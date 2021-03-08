«المالية» تصدر تعليمات جديدة لإجراءات الحوكمة

حصل«الدستور» على نسخة من الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2021، والذي جاء فيه أنه تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو شفافيه كافة الإجراءات وحوكمتها، وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بضرورة النظر لتوحيد الرؤي وأسس التعامل مع كافة الموضوعات، مما سيؤثر في الأداء المالي والرقابة علي تنفيذ بنود الموازنة.وأصدرعماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الكتاب الدوري رقم ١٩ استكمالًا لإجراءات الحوكمة عن طريق التصنيف المركزي والفرعي للكتب الدورية وجمعها بكتاب دوري واحد تيسيرًا علي كافه الجهات الإدارية، وكذلك المسئوليين الماليين وممثلي وزارة المالية خلال التنفيذ الفعلي للرقابة على الموازنة العامة للدولة.