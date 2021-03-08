رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تصدر تعليمات جديدة لإجراءات الحوكمة

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:43 م
عماد عواد
عماد عواد
راندا التوني
طباعة
حصل«الدستور» على نسخة من الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2021، والذي جاء فيه أنه تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو شفافيه كافة الإجراءات وحوكمتها، وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بضرورة النظر لتوحيد الرؤي وأسس التعامل مع كافة الموضوعات، مما سيؤثر في الأداء المالي والرقابة علي تنفيذ بنود الموازنة.

وأصدرعماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الكتاب الدوري رقم ١٩ استكمالًا لإجراءات الحوكمة عن طريق التصنيف المركزي والفرعي للكتب الدورية وجمعها بكتاب دوري واحد تيسيرًا علي كافه الجهات الإدارية، وكذلك المسئوليين الماليين وممثلي وزارة المالية خلال التنفيذ الفعلي للرقابة على الموازنة العامة للدولة.
نسخة من الكتاب
نسخة من الكتاب
نسخة من الكتاب
نسخة من الكتاب
نسخة من الكتاب
نسخة من الكتاب
نسخة من الكتاب
نسخة من الكتاب

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«جابر الخواطر».. استجابة عاجلة من الرئيس السيسي لعلاج شاب معاق بالشرقية

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

«ديلى ميل» تبرز نتائج ليفربول «المخزية» منذ بداية 2021

مفاجآت جديدة عن مقابلة الأمير هارى وميجان مع أوبرا وينفرى

عبدالعزيز السيد حكما لمباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة فى الدورى

علماء يتمكنون من عزل مركب فى الإسفنج البحرى يحارب الخلايا السرطانية

أيام زمان

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

«أنفقت عليها كل أموالها».. حكاية مديحة يسري مع الأزياء

بسبب صباح.. كواليس الخلاف بين محمد سلطان وبليغ حمدى

«أيام الحب والرعب».. حكايات سلوى بكر عن الحياة والكتابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

آن الصافى: الأمل كبير فى الأجيال الحديثة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

بعد الإعلان عن تحويلها لمسلسل.. ماذا تعرف عن «كفاح طيبة»؟

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور