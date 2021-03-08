إيطاليا تسمح بإعطاء لقاح «أسترزينيكا» لمن هم أكثر من 65 عامًا

سمحت إيطاليا، اليوم الإثنين، بإعطاء لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" لمن تزيد أعمارهم علي 65 عامًا.وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية في بيان أن اللقاح يمكن استخدامه بأمان على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، باستثناء الأشخاص "المعرضين للخطر للغاية"، بحسب ما نقله موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي في نسخته الخاصة بإيطاليا.وأضافت الوزارة: أن من بين المستثنين المرضى الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو أولئك الذين يتناولون أدوية حالات مرضية أخرى تجعلهم أكثر عرضة لخطر الوفاة جراء كوفيد-19.كانت العديد من الدول الأوروبية، قد رفضت في البداية التصريح باستخدام لقاح "أسترازينيكا" للأشخاص الذين تزيد أعمارهم علي 65 عامًا، بحجة عدم كفاية الأدلة.ومع ذلك، أدت مجموعة كبيرة من الدراسات الإيجابية حول اللقاح مؤخرًا إلى تراجع العديد من تلك الدول عن هذا القرار.