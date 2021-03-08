ضبط 2 طن دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

تمكنت حملة تموينية من إدارة تموين ابشوي بالفيوم من ضبط دقيق بلدى مدعم قبل التهريب للسوق السوداء، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق من أجل وصول الدعم لمستحقيه.حيث تم ضبط صاحب مخبز يتصرف فى 48 شكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بإجمالي 2 طن و400 كيلو بمركز ابشواى قبل البيع فى السوق السوداء، وتم تحرير المحضر ضد المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.