نيوزيلندا تؤمن ما يكفي لتطعيم جميع مواطنيها بلقاح «فايزر-بيونتك»

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن بلادها ستحصل على 8،5 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس "كورونا"، وهو ما يكفي لتطعيم جميع المواطنين النيوزيلنديين.وقالت أرديرن خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: إن هذه الخطوة تعني أن نيوزيلندا "اقتربت خطوة واحدة من الابتعاد عن القيود في التعامل مع كوفيد-19"، بحسب ما نقلته صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" النيوزيلندية.وتكفي الجرعات الإضافية البالغ عددها 8،5 مليون جرعة لتطعيم 4،25 مليون شخص، حيث يحتاج كل شخص لجرعتين. وتضاف هذه الكمية إلى ما قدر بـ 1،5 مليون جرعة كانت الحكومة قد اشترتها بالفعل من "فايزر"، ما يعني أن كل نيوزيلندي سيحصل على هذا اللقاح.ومن المقرر أن تتوفر اللقاحات للجمهور في منتصف هذا العام، وفقا للصحيفة.وقالت رئيسة الوزراء: "إن قرار جعل شركة فايزر هي مزود اللقاح الأساسي لنيوزيلندا يستند إلى حقيقة أن لقاحها أثبت فعاليته بنسبة 95 بالمائة في الوقاية من الإصابة بأعراض".