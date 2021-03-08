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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تحث كينيا على التدخل لحل أزمة إقليم تيجراى الإثيوبى

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:34 م
تيجراي
تيجراي
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حثت الولايات المتحدة الأمريكية، كينيا على القيام بدور رائد لوضع حد للفظائع التي يُتردد أنها وقعت في إقليم تيجراي الإثيوبي، واقترحت إجراء تحقيق مستقل بشأن ما تردد عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان هناك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع وزيرة الشئون الخارجية الكينية راشيل أومامو، حيث طلب الوزير الأمريكى من نيروبي الاستفادة من رئاستها لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي في المساعدة على إنهاء الأزمة في إثيوبيا التي يُعتقد أنها ارتكبت مذابح في الإقليم، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم.

وقال الوزير الأمريكي إن نيروبي يمكن أن تقوم بدور مفيد باستغلال نفوذها الإقليمي لمعالجة الوضع الإنساني المتأزم في إقليم تيجراي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكين أشار إلى رغبته في التعاون الوثيق مع كينيا في مجلس الأمن بشأن القضايا الدولية.

وأضاف المتحدث أن الوزير الأمريكي حث القيادة الكينية على العمل مع الولايات المتحدة في مجلس الأمن ومجالس أخرى من أجل معالجة الأزمة في إقليم تيجراى، خاصة في ظل تردي الوضع الإنساني هناك.

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