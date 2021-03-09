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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:04 ص
عماد حمدي مع زوجته
عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف
وائل توفيق
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نشب خلاف بين الفنان عماد حمدي وطليقته الفنانة فتحية شريف، وتطور إلى تهديدها له وزوجته الفنانة شادية بتشويه وجهيهما بماء النار.

تزوج الفنان عماد حمدي الفنانة فتحية شريف وقت أن كان موظفًا باستوديو مصر، بينما كانت هي متعاقدة على العمل في الأوبرا بأجر 300 جنيه، لذلك فهي ترى أنها ضحت بشبابها لكي تصنع منه بطلًا، قالت لمجلة "الجيل" سبتمبر عام 1955:"إنه أفسد حياتي، فلا أستطيع الزواج الآن بسبب ابني نادر، ولا أستطيع العودة للعمل، كما لا أجد نقودًا أعيش منها".

وانتشرت الشائعات أن "حمدي" ينوي تطليق الفنانة شادية، لكنه عاد ونفاها وأكد على أن أن زوجته السابقة "فتحية" هي التي طلقها، لأنها تأمل أن يعود إليها وهذا من "رابع المستحيلات"، بعد أن هددته بإلقاء ماء النار عليه وعلى زوجته شادية، ولهذا أيضًا وقع على إقرار مُسجل بالشهر العقاري بدفع1247 جنيهًا نفقة شهرية لها ولمصروفات ابنه نادر الدراسية. حسبما نشرت مجلة "الجيل".

أما فتحية شريف فأعلنت أن عماد حمدي قد "مات" بالنسبة لها، وأنها لم تعد تفكر فيه لأن ابنها نادر هو الأهم على الإطلاق في حياتها، بعد أن تخلى والده عنه ولم يعد يزوره، قالت: "نادر لا يرى والده عماد إلا في إعلانات السينما في الشوارع، وعلى الشاشة في أفلامه ويرسل له قبلات في الهواء وهو يقول: وحشتني يا بابا".

وتحدت "شريف" الفنان عماد حمدي أن يثبت ما يقوله: "كان في يدي أن أنفذ الحكم بالحبس على عماد، ولكن في سبيل ولدي أعلنت أنني مستعدة لتقسيطه، وقد تدخل حلمي رفلة أكثر من مرة، وتهرب منه عماد".

احتمت الفنانة فتحية شريف بالقضاء وباعت بيتًا قديمًا كانت تملكه لتنفق على ابنها، حيث قالت: "أما عماد فقد ألغى بوليصة تأمين كانت باسم نادر، وأهدى شادية قطعة أرض في شارع الهرم، ثم بدأ يتهمني بالتشهير به".

أما الفنانة شادية، عندما سألتها "الجيل"، قالت، إنه لا يوجد أدنى خلاف بينها وبين زوجها، حتى الخلافات البسيطة التي تحدث بين كل زوجين في العالم غير موجودة.

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