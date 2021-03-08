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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير محاضر متنوعة في حملات تفتيشية على المنشآت التجارية بالدقهلية

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:07 م
حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على المنشآت التجارية بالدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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شنت مديرية الصحة بالدقهلية بقيادة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية وأماكن تقديم المواد الغذائية وتصنيعها؛ للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة.

وأوضح مكى أن الحملة جاءت بتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبقيادة الدكتور عبدة عثمان وكيل إدارة المنصورة الصحية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم المرور على ٩ منشآت غذائية وجد منها ٦ مرخص و٣ منشات بدون ترخيص وإغلاق ٣ منشآت لوجود خطر داهم بهم وتم سحب عدد ٣٦ عينة للفحص في المعامل المركزية وتم تحرير عدد ٩ محاضر جنح صحية لعدم حمل شهادة صحية و٣ محاضر اشتراطات صحية.

وأشار مكى إلى أنه تم ضبط ١٠٠ كيلو مشروب سكرى فواكة و٣٠ كيلو سناكس و١٥٠ كيلو سناكس مشكلة، وذلك لانتهاء الصلاحية وتغير خواصها الطبيعية، مؤكدا أنه تم إعدام ٢٠ كيلو تمر و٤٠ لتر زيت طعام و٣٠ كيلو توابل مختلفة.

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