تحرير محاضر متنوعة في حملات تفتيشية على المنشآت التجارية بالدقهلية

شنت مديرية الصحة بالدقهلية بقيادة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية وأماكن تقديم المواد الغذائية وتصنيعها؛ للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة.وأوضح مكى أن الحملة جاءت بتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبقيادة الدكتور عبدة عثمان وكيل إدارة المنصورة الصحية.وأوضح وكيل الوزارة أنه تم المرور على ٩ منشآت غذائية وجد منها ٦ مرخص و٣ منشات بدون ترخيص وإغلاق ٣ منشآت لوجود خطر داهم بهم وتم سحب عدد ٣٦ عينة للفحص في المعامل المركزية وتم تحرير عدد ٩ محاضر جنح صحية لعدم حمل شهادة صحية و٣ محاضر اشتراطات صحية.وأشار مكى إلى أنه تم ضبط ١٠٠ كيلو مشروب سكرى فواكة و٣٠ كيلو سناكس و١٥٠ كيلو سناكس مشكلة، وذلك لانتهاء الصلاحية وتغير خواصها الطبيعية، مؤكدا أنه تم إعدام ٢٠ كيلو تمر و٤٠ لتر زيت طعام و٣٠ كيلو توابل مختلفة.