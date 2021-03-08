بابا الفاتيكان يشكر العراق رئيسًا وشعبًا

بعث بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، الإثنين، برسالة إلى الرئيس العراقي برهم صالح، أعرب خلالها عن شكره للعراق رئيسًا وشعبًا.ووفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- فإن الرسالة جاء نصها كالتالي: "أثناء مغادرتي العراق وبعد اختتام رحلتي الرسولية، أودّ التعبير مجددًا عن خالص امتناني لفخامتكم ولشعب العراق العزيز لاستقبالكم الحار وكرم ضيافتكم التي لمستها خلال إقامتي في بلدكم مع خالص الأمنيات والصلوات بأن يعم أمَّتَكم السلامُ، والوحدةُ والازدهار، وابتهل بوافر نعم وبركات الرب الأعظم".وغادر البابا فرنسيس، صباح اليوم الإثنين، العاصمة العراقية بغداد، بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات.وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد: ستبقى خالدة في قلوب العراقيين.