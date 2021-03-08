1165 إصابة بكورونا في اليونان

أعلنت اليونان اليوم الإثنين عن تسجيل 1165 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 206281.

وقالت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان لها إنه تم أيضًا تسجيل 39 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6797 حالة.

وأضاف البيان أن أربع حالات من بين الإصابات الجديدة تم الكشف عنها عبر بوابات الدخول إلى اليونان في حين أن بقية الحالات رصدت في مناطق متفرقة بالبلاد.

وأوضح أن من بين الإصابات التي رصدت خلال الأيام السبعة الماضية 64 حالة لأشخاص عادوا الى البلاد من الخارج و2887 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصًا مصابين باليونان.

وأشار إلى وجود 477 مصابًا بالفيروس يتلقون حاليًا العلاج في وحدات العناية المركزة، ويستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعلى صعيد متصل حذرت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية أريستوتيليا بيلوني من أن وضع الجائحة في البلاد لا يزال خطيرًا للغاية.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن بيلوني قولها في مؤتمر صحفي إن ثمة ارتفاعًا في عدد الإصابات بالفيروس في الأسبوع الماضي خصوصًا بمنطقة (أتيكا) التي تضم العاصمة أثينا وكذلك معظم المناطق.

وأضافت أن اليونان سجلت انخفاضًا بالإصابات الجديدة بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75 عامًا بفضل حملات التطعيم ضد الفيروس لهذه الفئة في حين أن الحالات الجديدة ارتفعت بين الفئات التي تتراوح أعمارهم ما بين 20 و60 عامًا والذين يتنقلون بشكل أكثر.

وكانت السلطات اليونانية فرضت قيودًا جديدة لمواجهة ارتفاع إصابات (كورونا)، منها وضع مناطق عدة تحت تصنيف (تحذير أحمر)، وتمديد فرض القيود والحجر الصحي على جميع الركاب القادمين إلى البلاد على متن الرحلات الجوية الدولية حتى الـ22 من شهر مارس الجاري.