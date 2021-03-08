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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زايد: تحويل مستشفى الطور التعليمي لمجمع طبي لكافة التخصصات

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:53 م
اجتماع وزيرة الصحة
اجتماع وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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- زايد: تحويل مستشفى الطور التعليمي لـ"مجمع طور سيناء الطبي" ليضم كافة التخصصات
- زايد: افتتاح 3 مستشفيات و7 وحدات ومراكز طبية بجنوب سيناء
- فودة يشيد بالجهود المبذولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد
- فودة يشكر زايد لحرصها على سرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظة

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الصحية، واللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنشآت الطبية بجنوب سيناء، ومتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تم إطلاقها بالمحافظة يوم 16 فبراير الماضي، بالإضافة إلى متابعة حصول المواطنين من الفئات المستحقة بالمحافظة على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير والتجهيزات النهائية الجارية بمستشفيات (سانت كاترين، طابا، أبو رديس المركزي) تمهيدًا لافتتاحها الشهر الجاري تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى جاهزية 7 وحدات ومراكز طبية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ليصبح بذلك إجمالي الوحدات التي تعمل بالمنظومة 13 وحدة ومركز طبي من ضمن 22 بالمحافظة.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت بتحويل مستشفى الطور التعليمي الجديد إلى "مجمع طور سيناء الطبي"، ليضم كافة التخصصات الطبية والتشخيصية لخدمة أهالي جنوب سيناء، كما وجهت بإنشاء مجمع إداري على أحدث النظم والأساليب التكنولوجية، بمدينة الطور، ليضم مديرية الشئون الصحية وفروع الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بالإضافة إلى معمل تحاليل مشترك.

ومن جانبه، وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لجهودها المبذولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي انعكس بشكل إيجابي على المساهمة في تنشيط حركة السياحة بالمحافظة من خلال توفير كافة سبل الدعم الطبي اللازم للتصدي للجائحة، فضلًا عن الاهتمام الكبير الذي توليه في النهوض بالمنظومة الصحية في المحافظة.

كما أثنى محافظ جنوب سيناء على مجهودات وزيرة الصحة والسكان لسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وزياراتها الميدانية المستمرة للمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة؛ للوقوف على سير العمل بها حرصًا على تقديم أفضل خدمة طبية لأهالي جنوب سيناء.

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