تعرف على مواعيد عرض مسلسل وادى الجن
الإثنين 08/مارس/2021 - 09:31 م
حسين الجنديطباعة
بدأ عرض مسلسل "وادي الجن" الذي بدأ الترويج له قبل فترة، قريبًا عبر منصة Viu؛ وذلك بعد أن قام عدد من المتابعين للمسلسل بالبحث بشكل يومي عنه من أجل متابعة العمل الأكثر بحثًا على جوجل؛ حيث بدأ المتابعون في البحث عن مواعيد عرض مسلسل وادي الجن والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.
مواعيد عرض مسلسل وادي الجن
مواعيد عرض مسلسل وادي الجن
وطبقًا للبوستر الرسمي للمسلسل، والذي نشره الفنان يوسف عثمان، أحد صناع وابطال المسلسل، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وبدأ عرضه من يوم 22 فبراير الماضي، عبر منصة Viu حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا لما له من طبيعة خاصة لأول مرة تقدمها الدراما إضافة إلي عدد النجوم المشاركين في العمل والذين حققوا نجاحًا كبيرًا مؤخرًا.
ومسلسل "وادي الجن" يشارك في بطولته كل من يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد وآخرين.
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ومسلسل "وادي الجن" يشارك في بطولته كل من يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد وآخرين.
عرض مسلسل وادي الجنوتحكي قصة مسلسل وادي الجن عن مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف ثم تتطور الأحداث، ويقدم يوسف من خلال شخصية خالد دور لاعب بوكس وستاند آب كوميدي يحاول اكتشاف وادي الجن، ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والرومانسية داخل الكهف ثم تتطور الأحداث بينه وبين الأبطال.
مواعيد عرض مسلسل وادي الجنوكشفت الجهة المنتجة عن الموسم الأول من مسلسل وادي الجن والذي تكون من 7 حلقات تعرض أسبوعيًا من خلال حلقة واحدة في الأسبوع مدتها تصل لساعة، من إخراج حسام الجوهري.
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