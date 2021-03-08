تعرف على مواعيد عرض مسلسل وادى الجن

عرض مسلسل وادي الجن

مواعيد عرض مسلسل وادي الجن



اقرأ أيضا: ردود أفعال إيجابية بعد عرض الحلقة الأولى من «وادي الجن» ومن أبطال العمل الفنانة ليلي أحمد زاهر، والتي عرض لها مؤخرا مسلسل في بيتنا روبوت وشارك في بطولته الفنان هشام جمال وعمرو وهبة وشيماء سيف وآخرون وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه وهو ما دفع القائمين عليه عن الإعلان لتقديم جزء ثان منه.

ومن أبطال العمل الفنانة ليلي أحمد زاهر، والتي عرض لها مؤخرا مسلسل في بيتنا روبوت وشارك في بطولته الفنان هشام جمال وعمرو وهبة وشيماء سيف وآخرون وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه وهو ما دفع القائمين عليه عن الإعلان لتقديم جزء ثان منه.

ومسلسل "وادي الجن" يشارك في بطولته كل من يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد وآخرين.وتحكي قصة مسلسل وادي الجن عن مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف ثم تتطور الأحداث، ويقدم يوسف من خلال شخصية خالد دور لاعب بوكس وستاند آب كوميدي يحاول اكتشاف وادي الجن، ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والرومانسية داخل الكهف ثم تتطور الأحداث بينه وبين الأبطال.وكشفت الجهة المنتجة عن الموسم الأول من مسلسل وادي الجن والذي تكون من 7 حلقات تعرض أسبوعيًا من خلال حلقة واحدة في الأسبوع مدتها تصل لساعة، من إخراج حسام الجوهري.