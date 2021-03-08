ياسمين علي في «الدستور»: تكريم ومحبة (صور)

كرّمت مؤسسة «الدستور»، الإثنين، الفنانة ياسمين علي خلال تواجدها في ندوة بمقر الجريدة، احتفالًا بنجاح أحدث أعمالها الغنائية "نفسي تعرف"، وسلّم رئيس مجلسي الإدارة والتحرير الدكتور محمد الباز ياسمين علي درع التكريم وهنأها علي نجاحها.وفي ندوة «الدستور» تحدثت ياسمين علي عن العديد من كواليس صعودها وظهورها على الساحة الفنية وكيفية اختيارها لأعمالها الغنائية ومشاريعها الفنية، كما كشفت كواليس خوضهعا تجربة الإخراج في آخر فيديو كليب قدمته.يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين الغنائية "نفسي تعرف" والتي تخطت مليون مشاهدة وتصدرت الترند على مدار الثلاث أيام الماضية على تويتر ونالت إشادات كبيرة من محبيها والأغنية كلمات صهيل، ألحان محمود خيامي والتوزيع الموسيقي محمود الشاعري، تسجيل وميكس وماستر خالد رؤوف، وهى ثالث تعاون بين الشركة وياسمين علي بعد "يا بتاع الورد" و"حب زمان".