تصريحات صادمة لـ«هاري وميجان» تشعل قصر بيكنجهام

زواج الثنائي سريا قبل الزفاف الملكي بثلاث أيام



لون بشرة طفلهما كان محط تخوف العائلة الملكية



ميجان عانيت من أفكار انتحارية



الأمير تشارلز يرفض مكالمات هاري



علاقات متوترة مع الأمير وليام



علاقة هاري بالملكة الأفضل



شددت أوبرا وينفري في لقائها مع الثنائي الأمير هاري وميجان ماركل، على أنها ستدق جميع الأبواب المحظورة خلال اللقاء، وهو ما تضمنه اللقاء بالفعل من تصريحات صادمة أشعلت العالم بأكمله.وكان اعتراف ميجان بأنها راودها أفكارًا انتحارية أثناء الحمل، وبأن أحد أفراد العائلة المالكة كان متخوفًا بشأن لون بشرة آرشي، وكذلك زواج الثنائي قبل ثلاثة أيام من حفل زفافهما، ابرز التصريحات الصادمة.وكشفت ميجان خلال لقائها بأوبرا بأنها وهاري تزوجا قبل ثلاثة أيام من حفل زفافهما من دون معرفة أحد، مضيفة: "لقد اتصلنا برئيس الأساقفة وأخبرناه بأننا نريد هذا الارتباط بيننا مثل تلك الوعود التي قطعناها بين بعضنا البعض في غرفتنا، كنا مع رئيس أساقفة كاتنبيري"، وتابع هاري: "كنا نحن الثلاثة فقط".كما تحدثت ميغان عن المخاوف التي تطرق إليها أحد أفراد العائلة المالكة والتي تتعلق بلون بشرة آرشي "طفلها الاول"، كاشفة بأنه كان هناك محادثات سرية عن لون بشرة آرشي خلال ولادته، وأضافت بما معناه: "سيكون من السيء أن أعلن من تحدث عن تلك المخاوف".وأكد هاري ما ذكرته ميجان، معلنًا أنه لن يكون مرتاحًا في حال ذكر تلك التفاصيل، وقال بما معناه: "لن أشارك تلك المحادثة أبدًا، ولكن في ذلك الوقت كانت محرجة. لقد صُدمت قليلًا. لكن كان ذلك صحيحًا في البداية، عن كيف سيبدو الأطفال".وكشفت ميجان أنه كان لديها أفكارًا انتحارية خلال حملها الأول بآرشي بل وذهبت إلى كبار أعضاء القصر الملكي لطلب الرعاية للصحة العقلية، وقالت بما معناه: "لم أكن أرغب بأن أبقى على قيد الحياة، لقد كان ذلك تفكيرًا واضحًا، حقيقيًا ومخيفًا. وأذكر كيف أن هاري ساندني وحضنني".وتابعت: "لقد ذهبت إلى المؤسسة، وقلت أحتاج لأن أذهب إلى مكان ما للحصول على المساعدة، فأنا لم أشعر بذلك في السابق، فقيل لي حينها بأنه لا يمكنني أن أفعل ذلك لأن ذلك لن يكون في صالح المؤسسة (العائلة المالكة)". لم تفصح ميجان عن الشخص الذي لجأت إليه لطلب المساعدة، وأضافت: "أنا أشارك ذلك لأن هناك الكثير من الناس الذين يتخوفون من التعبير عن حاجتهم للمساعدة. وأنا أعرف شخصيًا كم أن ذلك صعبًا بعدم طلب المساعدة، ولكن عندما ترفع الصوت وتطلب المساعدة تقابل بالرفض".وذكر هاري بأن والده توقف عن الرد على مكالماته بعد رحيله عن العائلة المالكة، قائلا: "لقد أجريت ثلاث محادثات مع جدتي ومحادثتين مع والدي"، تحدثنا فيها عني وعن ميجان عندما غادرنا العائلة الملكية وكنا لا نزال في كندا، ولكن ذلك قبل أن يتوقف والدي من الرد على مكالماتي".وردًا على سؤال حول السبب الذي دفع الأمير تشارلز بعدم الرد على مكالماته، قال: "لأنني اتخذت قرارًا بأن أقوم بكل شيء بمفردي، لأنني أحتاج لأن أفعل ذلك لعائلتي، وبالتالي هذا ليس شيئًا مفاجئًا لأحد. ولكن حقيقة انه أمر محزن أننا وصلنا إلى هذه النقطة، ولكن كان علي بأن أقوم بشيء من أجل صحتي العقلية وزوجتي وابني آرشي، لأنه يمكنني أن أرى إلى أين يمكن أن يتجه الأمر".وأكد هاري بأنه شعر بخيبة أمل ولا يزال هناك الكثير لفعله، مردفا:" لقد شعرت بالإحباط لأنه مر بشيء مشابه. هو يعرف شعور الألم، وآرشي حفيده، ولكن في الوقت نفسه سأبقى أحبه. هناك الكثير من الأذى حدث، ولكن سيبقى من أولوياتي بأن أحاول معالجة تلك العلاقة".أما فيما يتعلق بعلاقته مع الأمير ويليام، فأشار هاري إلى أن العلاقة ليست بأفضل حالها، وقال بما معناه: "أحب ويليام كثيرًا، فهو أخي. لقد مررنا معًا في الجحيم نفسه، أعني بأنني تشاركنا التجربة معًا ولكننا في طريقين مختلفين". وتابع: "نحن على مساحة من علاقتنا في الوقت الحالي ولكن الوقت سيشفي كل شيء".ولكن يبدو أن علاقته بجدته أكثر قوة من باقي أفراد العائلة المالكة، وأوضح: "لقد تحدثت مع جدتي خلال العام الماضي أكثر مما فعلت لسنوات عديدة"، وذلك خلال الاتصالات التي تجريها الملكة بإبنه آرشي. وتابع: "تربطني علاقة بجدتي جيدة ويجمعنا التفاهم. ولدي احترام عميق لها".