مرشح لعضوية «الصحفيين» يطالب الصحة بتوفير لقاح كورونا لزملائه

تقدم هيثم النويهي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين اليوم بطلب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان طالب فيه بتوفير لقاح كورونا للجماعة الصحفية واعتبارهم من الفئات الأولى بالحصول عليه.وقال النويهي إنه رغم المخاطر والظروف بالغة السوء التي فرضتها جائحة كورونا إلا أن الصحفيين منذ بداية الجائحة وهم يؤدون عملهم بكل عزيمة وإصرار لم تمنعهم المخاطر والتهديدات من أداء دورهم الذي يعتبرونه رسالة وواجب وطني أكثر منها مهنة.وأشار مرشح عضوية نقابة الصحفيين في طلبه إلى سقوط العديد من الزملاء الصحفيين إما مصابا أو شهيدا جراء الإصابة بكورونا وأن ذلك أكبر دليل على حجم الجهد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية في ظل ظروف عمل قاسية تستوجب التواجد بشكل دائم في كل الفاعليات ومواقع الأحداث.تابع "إذا كان إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين الجمعة 19 مارس المقبل أصبح أمرًا، مؤكدًا أنه من الضروري توفير اللقاح للصحفيين قبل هذا الموعد، حفاظًا على صحة الزملاء الذين سيدفعهم واجبهم للتواجد داخل مقر نقابتهم لإتمام جمعيتهم العمومية.وطلب النويهي من وزيرة الصحة إدراج الصحفيين ضمن الفئات الأولي بتوفير لقاح التطعيم ضد فيروس كورنا للزملاء لدورهم وظروف عملهم التي لا تقل أهمية عن باقي الفئات التي حصلت على اللقاح.