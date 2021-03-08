«بين السما والأرض» لـ أديب نوبل.. من فيلم إلى مسلسل درامي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بين السما والأرض" البوستر الرسمي للعمل، الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويلعب بطولته كل من هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، درة، وتأليف إسلام حافظ، ومن إخراج محمد العدل.وعلّق المنتج تامر مرسي، على البوستر الرسمي عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلًا: "بين السما والأرض.. 15 حلقة جرعة مكثفة بدون مط وتطويل.. قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ اللي لسه عايش وحاضر ومبدع.. المتحدة بترجع أمجاد الدراما المصرية لأن المشاهد المصري يستحق.. سينرجي.. رمضان 2021".تدور أحداث قصة "بين السما والأرض" لأديب نوبل حول تعطل مصعد كهربائي (أسانسير) في إحدى عمارات أحياء القاهرة بركابه بين السماء والأرض حيث يتعرض للركاب الموجودين بشكل نقد اجتماعي.كانت قد تحولت القصة من قبل إلى فيلم سينمائي، من إنتاج عام 1959، وشارك في كتابة السيناريو والحوار السيد بدير وصلاح أبو سيف، وإخراج صلاح أبو سيف، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم ومنهم: هند رستم، عبد السلام النابلسي، عبد المنعم إبراهيم، محمود المليجي، نعيمة وصفي، عبد المنعم مدبولي، وغيرهم.ودار قصة الفيلم حول مصعد يتعطل به مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض تعساء، ولكل منهم قصة وهدف مختلف في الحياة، بينهم ممثلة سينمائية (هند رستم) وشخص مجنون (عبد المنعم إبراهيم) وغيرهم من الأشخاص الذين يشعرون بتعاسة في الحياة وعندما يبدأوا في إدراك أن هناك أمل ضعيف في خروجهم أحياء من المصعد يتعظوا ويبدأوا في رؤية الحياة بصورة إيجابية وينشأ بداخلهم الأمل وحب الحياة، وذلك بسبب اقترابهم من الموت وإدراكهم أنهم لم يقدروا الحياة حق تقدير، وفي نفس الوقت يوجد هناك شخص خارج المصعد، لكنه تعيس أيضًا ويحاول الانتحار بالقفز من سطح المبنى الذي يوجد به المصعد، حتى تصل النجدة وتنقذ من تستطيع إنقاذه.