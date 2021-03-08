«تموين مطروح»: زيادة عدد المعارض اللوجستية للخضار والفاكهة

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن هناك زيادة في عدد المعارض اللوجستية للخضار والفاكهة بتخفيضات 30% في مطروح لتكون معرضين دائمين طوال العام على أن تتحمل فارق التكلفة المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مقارنة بطرحها في الأسواق المحلية.وأوضح "الشيباني" لـ"الدستور"، أنه تم تعيين مفتشين تموينيين مقيمين في تلك المعارض لمتابعة التخفيضات للأسعار بشكل يومي ومتابعة جودة المعروض والأسعار المعلنة يوميا على أن يتحمل العارضين قيمة إيجارية مخفضة، لافتا إلى أن المعرض الأول اللوجستي استمر لمدة 3 سنوات والمعرض الثاني مستمر منذ عام تقريبا.وتابع أنه يتم طرح الطماطم بـ3.5 جنيه والبطاطس بسعر 3 جنيهات والخيار بـ8 جنيهات والكوسة بـ8 جنيهات والبرتقال اليوسفي بـ7 جنيهات والموز بـ 8جنيهات.