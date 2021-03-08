انطلاق مناورات «علم الصحراء 2021» فى الإمارات

انطلقت مناورات التمرين العسكري المشترك (علم الصحراء 2021)، اليوم، بقاعدة الظفرة الجوية بالإمارات بمشاركة عدد من الدول.وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي، اليوم أن المناورات من أهم التمارين نظرًا لعدد الدول المشاركة والتقنيات العسكرية المستخدمة، ونوعية الطائرات الجوية المشاركة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وقال الحربي إن التمرين يأتي ضمن الخطط والبرامج التدريبية المعدة مسبقًا من القوات الجوية الملكية السعودية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والإدارية، والتي من شأنها دعم الجاهزية القتالية للقوات الجوية.وأوضح الرائد الطيار سعود بن فيصل التميمي أن التمرين يتم تنفيذه على ثلاث مراحل تشمل تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية والعمليات الجوية المضادة دفاعية وهجومية وفق سيناريوهات حرب تحاكي ‏التهديد الحالي والمستقبلي.