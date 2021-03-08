وزير الطيران المدنى يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار عدد من المشروعات

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم، بمكتبه المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركه القابضه للمطارات والملاحة الجوية.يعد هذا اللقاء الثانى، بعد الزيارة التى قام بها الطيار محمد منار وزير الطيران فى شهر نوفمبر الماضى لمقر الهيئة العامة للاستثمار من أجل مناقشة المشروعات الاستثمارية الجديدة ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة بقطاع الطيران المدنى، وذلك وفقًا للخطط والاستراتجيات الموضوعة من الجانبين، بهدف توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة بقطاع الطيران.وخلال اللقاء، استعرض الجانبان ما تم إنجازه لبعض المشروعات الهامة التى تتعاون فيها الوزارة والمتمثلة فى هيئاتها وشركاتها التابعة مع الهيئة، كما تم بحث آليات جديده لزيادة سبل التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار لتطوير منظومة الطيران المدنى.ومن جانبه اثنى وزير الطيران، على الجهود الكبيرة التى تقوم بها الهيئة لدعم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بها الدولة والتى تتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لضخ المزيد من الاستثمارات لدفع عجلة الإنتاج القومى، وأكد سيادته أن الهيئة تلعب دور فعال فى تقديم التيسيرات المناسبة للمستثمرين وتذليل العديد من التحديات والمعوقات التى تواجههم.وأضاف منار، أن وزارة الطيران المدنى تسعى وفقًا لتوجيهات الدولة المصرية لزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات الطيران المدنى بما يساهم فى توفير بيئة اقتصادية جاذبة.