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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: مناقشة زيادة الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد لـ25%

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:39 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 20212022 طبقًا للاحتياجات الفعلية للمحافظة للوفاء بالمطالب الجماهيرية، وذلك بنسبة زيادة حوالى 25 % عن خطة العام الحالي لتوزع على الأنشطة المختلفة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية القادمة ستشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء ورصف الطرق، بجانب تحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات المحليات، والمشروعات المشتركة للمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفراس.

وأوضح اللواء أشرف عطية أنه تم استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي 20202021 بإعتمادات  454.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75 % من الأعمال المنفذة على أرض الواقع في كافة المشروعات والقطاعات، مشيرًا إلى أنه من أبرز مشروعات الخطة القادمة المقترح إدراجها رصف العديد من الطرق الداخلية مع إعداد المخططات التفصيلية لمدن أسوان وأبو سمبل وإدفو والسباعية والرديسية والبصيلية، بجانب استكمال تأهيل ترعة ساحل بنبان بدراو، ودعم الحماية المدنية بالسيارات والمعدات والمبانى، بالإضافة إلى إنشاء مجمع مواقف وسويقات بمدينة كوم أمبو، فضلًا عن إحلال وتجديد مجزر السباعية.

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