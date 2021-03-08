رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالخليفة

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:36 م
حبس عصابة
حبس عصابة
نجلاء رفاعي
طباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس تشكيل عصابي ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الدراجات النارية بالخليفة.

كان قسم شرطة الخليفة قدم بلاغًا يفيد بتردد شخصين على إحدى ورش إصلاح الدراجات النارية، بحوزتهما مركبة "توكتوك" لإصلاحها، وتبين وجود قطع بالأسلاك الخاصة بالمركبة، ويشتبه في كونها من متحصلات واقعة سرقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم ضبطهما وتبين أنهما عاطلان بحوزتهما مركبة "توكتوك"، مجهولة المصدر، مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة مركبة "التوكتوك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة دار السلام بأسلوب توصيل الأسلاك.

كما أمكن التوصل للمجنى عليه مالك مركبة "التوكتوك"، وباستدعائه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد غيابه بـ5 أيام.. العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالغردقة

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

«جابر الخواطر».. استجابة عاجلة من الرئيس السيسي لعلاج شاب معاق بالشرقية

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

«جابر الخواطر».. استجابة عاجلة من الرئيس السيسي لعلاج شاب معاق بالشرقية

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

شروق نبيل: المرأة ما زالت تواجه نظرات الدونية لمنجزها الإبداعي

حفل لفرقة «شوية فن» بالسحيمى.. 18 مارس

ختام فعاليات الحزمة التدريبية للمواقع الإلكترونية بقصور الثقافة

«الوثائق القومية» تطلق جائزة أفضل كتاب في التراث