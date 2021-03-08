شادي مؤنس يكشف كواليس تعاونه مع مدحت صالح في «إنتي حلوة»

كشف الملحن الموسيقي شادي مؤنس كواليس تعاونه مع المطرب الكبير مدحت صالح في أغنية عن عيد الأم والتي تحمل اسم "انتي حلوة"؛ التي انتهى منها صالح مؤخرًا، على أن تقدم للجمهور في المناسبة الغالية على كل أسرة.وقال مؤنس، لـ«الدستور»: "كنت عامل غنوة أنا وصديقي الشاعر مصطفي إبراهيم عن الأم ومصطفي دايمًا طريقته في الكلام بتبقي مختلفة عملنا أغنية تتناول الأم بشكل مختلف الأم اللي بتزعق لابنها كنا عاملين غنوة وبعتها لأستاذ مدحت وده كان أول تعاون لينا وابتدينا في التنفيذ يارب تعجبكم".أضاف الملحن الشاب: "أول لقاء بيننا استاذ مدحت فنان كبير ومش أنا اللي هتكلم عنه وصوته فهو صوت ملئ بالشجن ومن المطربين اللي بنفتقدهم؛ هو فنان جميل وانسان ومتواضع الحمدلله اتبسطت اننا اتقابلنا".