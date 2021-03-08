«جابر الخواطر».. استجابة عاجلة من الرئيس السيسي لعلاج شاب معاق بالشرقية

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالة محمد جمال المصاب بقصر في أوتار القدم ويحتاج إلى جراحة عاجلة، والتي عرضتها الإعلامية عزة مصطفى من خلال برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد.توجهت السيدة آمال، والدة محمد، بالشكر للرئيس السيسي على استجابته السريعة لعلاج نجلها، داعية الله أن يبارك في الرئيس وأسرته وكل من يجبر بخاطر البسطاء.كان برنامج صالة التحرير عرض تقرير مصور لحالة الشاب محمد من مركز الحسينية بالشرقية، المصاب بقصر في أوتار القدم، وقالت والدته خلال التقرير إن والده متوفى منذ 7 سنوات ولديها 3 بنات آخرين وأخ توائم، وليس لديها مصدر دخل ثابت.