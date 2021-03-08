للمعلمين.. تنبيه مهم من «التعليم» بخصوص شغل الوظائف (مستند)

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورًا هامًا للمعلمين بخصوص شهادات الصلاحية اللازمة لشغل الوظائف.وقالت الوزارة في المنشور: "في إطار حوكمة المؤسسات طبقًا لسند اختصاصاتها يرجي التكرم بالعلم والتوجيه بالتنبيه على كافة المختصين طرفكم بأن الأكاديمية المهنية للمعلمين تختص بمنح شهادات الصلاحية اللازمة لشغل وظائف المعلمين وتحديد البرامج التدريبية وتنظيم التدريبات والاختبارات اللازمة للحصول على تلك الشهادة".وأضافت: "تنفيذ تلك التدريبات أو الاختبارات بمختلف أنواعها سواء كانت وجهًا لوجه أو أونلاين المقدمة للمعلمين شأن يخص هيئات أخرى من بينها إدارة التدريب والجهات المعتمدة من الأكاديمية".