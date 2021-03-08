كم باقي على رمضان 2021 - 1442؟

كم باقي على رمضان 2021، سؤال تصدر محركات البحث، وأصبح الكثير من المواطنين يبحثون عن الأيام المتبقية على الشهر الكريم، حيث بدأ العد التنازلي لاستقبال الشهر الفضيل، حيث يستعد المسلمون في بقاع الأرض لاستقبال الحدث السنوي بالزينة والفوانيس، وشراء مستلزمات الشهر، حيث لم يأتي إلا مرة واحدة خلال العام، ويستقبله المواطنين بفرحة غامرة.

ويؤدي المسلمون خلال الشهر الكريم العديد من الشعائر الدينية منها: صلاة التراويح، ويكثرون من قراءة القرآن الكريم، حيث تعم المساجد بالمصلين، وتكثر صلة الرحم، ويكون به إطعام المساكين، هذه بعض من المظاهر التي يشهدها شهر الرحمة والمغفر والعتق من النار.

كم باقي على رمضان 2021

ويمكن للمواطن أن يعرف أن ما تبقى على قدوم شهر البركات والخيرات، شهر رمضان المعظم 34 يومًا بالتمام والكمال، فمن المقرر أن أول ايام شهر رمضان الموافق 13 أبريل الشهر المقبل، على أن يكون رمضان بتاريخ 1442 هجري.





عدد أيام شهر رمضان 2021 - 1442

يوافق عدد أيام شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، حيث يبدأ الشهر يوم الإثنين الموافق 13 أبريل، وينتهي يوم الأربعاء 12 مايو.





لجان شرعية لمعرفة هلال شهر رمضان

من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية، خلال بيان لها، إن رؤية هلال شهر رمضان 2021 ستكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين ومختصين بعلم الفلك.





وأضافت، أن عدد اللجان التي تقوم بمعرفة رؤية الهلال سبعة، منتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وأشارت إلى أن رؤية هلال شهر رمضان، تعد حدث سنوي، حيث تتابع الرؤية شهريا لجميع الشهور، ولا تختصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي أشهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية البالغة لدى المسلمين في بقاع الأرض.





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ويشار إلى أن مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم تختلف من دول عربية إلى أخرى حيث الطقوس والشعائر الدينية، وتختلف أيضا مظاهر الاستقبال.