ماذا قالت شريهان في اليوم العالمي للمرأة؟

وجهت الفنانة شريهان رسالة شكر لكل امرأة في يومها العالمي، وذلك في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر).وغردت شريهان قائلة: "‏انحناءة شكر وتقدير واحترام إلى كل امرأة على وجه الكرة الأرضية لإنجازاتها الإنسانية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والإبداعية والى كل من يواصلن إعطاء الحياة ‎حياة بالرغم من كل ما نعيشه من فراق وألم وضغوط وصعوبات".قالت الفنانة الكبيرة: "‏يظل هدفي، طموحي، وحلمي قائمين ومستمرين رغم أنني نفذت منه أولى خطواتي وإنحناءاتي لامرأة وأسطورة رائعة، وما دمنا على قيد الحياة، وما دامت الحياة مستمرة، اليوم سيرحل وأمس رحل وغدًا قادم فلا يوجد مستحيل بإذن الله، بالإرادة والإصرار والأمل والعمل والضمير والحب".