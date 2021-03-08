رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"الأهداف الـ6" من الهجوم الإيرانى على السفينة الإسرائيلية فى خليج عمان

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:10 م
السفينة الإسرائيلية
السفينة الإسرائيلية في خليج عمان
سارة شريف
طباعة
استهدف الإيرانيون سفينة النقل "Helios Ray" الإسرائيلية في خليج عمان، في حادثة تعتبر الأولى التي تمس هدفًا إسرائيليًا مباشرًا. الحادثة تركت انطباعات مختلفة لدى القيادة في تل أبيب التي فهمت الرسائل والأهداف الإيرانية من الهجوم، والتي يمكن تفسيرها على النحو التالي:

أراد الإيرانيون بث رسالة إلى إسرائيل هدفها أن سفنكم في مرمى أهدافنا، وأن الهجوم عليها مسألة وقت وحسب، وأن بإمكانهم المس بأهداف إسرائيلية في أي مكان.

أرادت إيران إلحاق ضرر "محدود" بالسفينة، فالهجوم تم بصاروخ شاطئ بحر أو بصاروخ بحر بحر. والضرر الذي لحق بها، فوق خط المياه، يتميز بثقب دخول وثقب خروج. لو كان هذا لغمًا بحريًا. أو توربيدا، أو حتى انفجارًا داخليًا، لكانت صورة مختلفة، وهو ما يعني أن الهدف كان إصابة السفينة وليس إغراقها، فمن أطلق صاروخاً كان بإمكانه إطلاق عدة صواريخ لكنه لم يفعل عن قصد.

أرادت إيران أن تتجنب معركة كبيرة، إذا تسببت في إغراق السفينة، لأنها بذلك كانت ستواجه عدة جبهات، هي إسرائيل والولايات المتحدة، والدول العربية المسئولة عن تأمين الملاحة في الخليج.

خليج عُمان هو مكان مريح بالنسبة للإيرانيين، إذ يمكنهم أن يلقوا المسئولية على الحوثيين في اليمن، كما أن السفينة علناً كانت تحمل علم جزر البهاما.

منذ توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، فإن هناك ارتفاعًا لافتًا في عدد السفن التي تمر بين إيلات والخليج العربي، وضرب هذه السفن معناه المس بمنظومة العلاقات الاقتصادية الناشئة بين إسرائيل ودول الخليج.

وأخيراً، الإيرانيون يحاولون الضغط على إدارة بايدن لرفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي من خلال استئناف الهجمات على بواخر الدول الغربية التي تمر في الخليج العربية، وسبق أن فعلوا ذلك خلال فترة ولاية الرئيس أوباما.

في عام 2019، حدثت سلسلة تفجيرات لبواخر كانت تعبر الخليج، بينها ناقلات نفط أُصيبت حينها، يومها نفت إيران ضلوعها في الحادث، لكن الجيش الأمريكي كشف وثائق تُظهر عناصر من "الحرس الثوري" الإيراني وهم يضعون ألغاماً على جانب إحدى البواخر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

شروق نبيل: المرأة ما زالت تواجه نظرات الدونية لمنجزها الإبداعي

حفل لفرقة «شوية فن» بالسحيمى.. 18 مارس

ختام فعاليات الحزمة التدريبية للمواقع الإلكترونية بقصور الثقافة

«الوثائق القومية» تطلق جائزة أفضل كتاب في التراث