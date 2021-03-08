باسم مغنية «في ورطة» بعد وفاة خالته: أمي لم تعرف.. ما العمل؟

كشف الفنان اللبناني باسم مغنية عن وفاه خالته وهو ما جعله يتعرض لمشكلة بسبب هذا النبأ، وذلك عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات القصيرة.وكتب مغنية:"‏خالتي توفت قبل قليل، وأمي كانت في المستشفى من يومين، ذهبت لأخبرها بوفاة أختها حتى أخفف عنها بسبب حالتها الصحية لكن الثوار منعوني من اجتياز الطريق رغم معرفتهم بوضعي، وحتى الآن لم أخبر أمي ولا أعرف ما العمل".كانت انتقادات قوية قد وجهت للفنان اللبناني بعد نشره سؤالًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي في سبتمبر الماضي، لأصحابه بشأن وجود كورونا في مصر من عدمه لارتدائه الكمامة وشعوره أنَّه الوحيد الذي يرتديها، ليقدم بعدها باسم مغنية اعتذارًا للمصريين بعد إساءة فهم تصريحاته.