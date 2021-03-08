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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالإسكندرية

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:24 م
السجن المؤبد
السجن المؤبد
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقي ابراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، والسجن لمدة 10 سنوات لفني ثلاجات، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامه شرف الدين، وأمانة سر عادل عزت ومصطفى أبو يسر.

ترجع أحداث القضية رقم 18877 لسنة 2020 جنايات العامرية اول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من ح.ص.ن، عاطل، وت.ف.غ، فني ثلاجات، بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهما وعقب تنفيذ القرار تم إعداد كمين للمتهمين والقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الأول حقيبة لاذا بالفرار 27 لفافة لمخدر الهيروين وميزان الكتروني وهاتف محمول، والمتهم الثاني عثر بحوزته علي علي 5 لفافات لمخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبعرض الواقعة علي النيابة قررت إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية.

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