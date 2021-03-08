رصف عدد من الطرق وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الإنارة بكفرالشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ حملات متعددة منها رفع المخلفات، وإزالة الاشغالات، ورفع كفاءة الإنارة، ورصف الطرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.حيث أشرف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بقرية المنشأة الكبرى بقلين، ومسح مدخل قرية حصة الغنيمي، وزراعة المدخل بالأشجار، واستكمال أعمال الصرف الصحي بقرية كفرالمرازقه بقلين.كما أشرف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، على رصف الطبقة الثانية بطريق الرياض الحامول بقرية الرغامة التابع للهيئة العامة للطرق، كما تابع أعمال النظافة ورفع المخلفات، وإزالة الإشغالات والتعديات.وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على انتظام حركة العمل بمواقف دسوق، ومتابعة أعمال التكاسى لترعة مفتاح طريق النوايجة أبو يدك بطول 190م، وتابعت أعمال جهود بالمشتل لتجميل المدينة، واستكمال أعمال القص والتجميل وتنظيف الأحواض بشارع الاستاد وأمام المدراس، وما زالت الأعمال بالحدائق العامة والميادين وجميع المداخل والمخارج والأحواض الزراعية بمنتصف الطرق من تقليم وتهذيب الأشجار والنخيل وتجديد زراعات الأحواض الزراعية مستمرة.وتابعت ماضي حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقًا مع رؤساء الوحدات القروية "محلة دياى، كفرمجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفرالعرب"، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى، وتابعت الأعمال الجارية بمحطات المياه والصرف والوحدات الصحية لرفع مستوى الخدمات.