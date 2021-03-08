مصرع شخص صدمه قطار في البحيرة

لقي شخص مصرعه، اليوم الاثنين، صدمه قطار ركاب بخط " القاهرة - الإسكندرية"، أمام مزلقان كفر مجاهد بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بدائرة مركز إيتاي البارود وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وفاة "عصام.إ.ع" 41 عامًا، ومقيم بقرية بولين التابعة لمركز كوم حمادة صدمه قطار أمام مزلقان كفر مجاهد، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.تحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.