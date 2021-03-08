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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 16 مخالفة تموينية في حملة على أسواق مطاي بالمنيا

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:52 م
حملة تموينية على
حملة تموينية على أسواق مطاي
المنيا ـ على حسين
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تمكنت إدارة تموين مطاي شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة الصحة وحماية المستهلك ومباحث تموين شمال ومفتش الأغذية والطب البيطري من ضبط وتحرير ١٦ مخالفة تموينية خلال حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية.

قال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي، إن هذه الحملات تأتي لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات على كافة القطاعات الخدمية، والعمل على رصد المخالفات والتحفظ على المضبوطات ومتابعة الحالة العامة بالأسواق، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تكثف جهودها لضبط الحالة العامة بالمخابز البلدية والأسواق ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف السيد عبد الحكيم محمد عبد الحكيم مدير الإدارة التموينية بمطاي، أن الحملة تمكنت من تحرير ١٦ مخالفة تموينية ما بين عدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وسلع منتهية الصلاحية والعمل بدون وجود ترخيص، وذلك بالتعاون مع حماية المستهلك بالمنيا كما تم سحب عدد ٩ عينات من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات الغذائية، وتم تحرير المحاضر وإرسالها الي الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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